«Помогал им»: Трамп обвинил Apple в измене

Президент США Дональд Трамп выступил с критикой компании Apple после того, как она отказалась помочь ФБР разблокировать два iPhone, использованных саудовским стрелком, который застрелил троих человек на военно-морской базе в Пенсаколе в декабре прошлого года.

Реклама

В Twitter американский лидер в довольно резкой форме указал, что он «всегда помогал» компании, поэтому она тоже должна помочь своей стране.

«Мы постоянно помогаем Apple в сфере экономики и других областях, а они отказываются разблокировать телефоны, которыми пользуются убийцы, наркоторговцы и другие преступные элементы. Им нужно принять ответственность и помочь нашей чудесной стране сейчас же! Сделаем Америку снова великой», — написал президент Трамп.

We are helping Apple all of the time on TRADE and so many other issues, and yet they refuse to unlock phones used by killers, drug dealers and other violent criminal elements. They will have to step up to the plate and help our great Country, NOW! MAKE AMERICA GREAT AGAIN. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 14, 2020

Накануне генеральный прокурор США Уильям Барр заявил, что компания Apple не оказала «достаточного содействия», когда ее попросили разблокировать два iPhone, проходящих по делу о стрельбе в Пенсаколе. Apple, в свою очередь, утверждает, что активно сотрудничает с ФБР, но разблокировать iPhone не может — в архитектуре гаджетов не предусмотрены бэкдоры, то есть намеренно заложенные разработчиком дефекты программы, которые позволяют осуществлять удаленное управление.

«Мы не согласны с тем, что Apple не оказала существенной помощи в расследовании дела в Пенсаколе… Мы всегда говорили о том, что не существует такого понятия, как бэкдор только для хороших парней. Бэкдоры также могут быть использованы теми, кто угрожает нашей национальной безопасности и безопасности данных наших клиентов. Сегодня правоохранительные органы имеют доступ к большим объемам данных, поэтому американцам не приходится выбирать между ослаблением шифрования и раскрытием дел. Мы считаем, что шифрование жизненно важно для защиты нашей страны и данных наших юзеров», — заявили в пресс-службе Apple.

Тем не менее президент Трамп решил, что Apple не идет навстречу властям намеренно, поэтому поспешил напомнить компании о том, что ранее предоставлял ей всяческие преференции. Речь идет, прежде всего, о дополнительных налогах на товары, импортируемые из Китая — они были введены американским лидером из-за торговой войны США и КНР. Так как практически все производство Apple расположено в Китае, ввозимые iPhone, iPad и другие гаджеты могли бы попасть под новые пошлины, что увеличило бы их стоимость. Однако в декабре прошлого года Трамп отложил введение 15%-го налога, тем самым оказав компании помощь.

Кроме того, между Дональдом Трампом и гендиректором Apple Тимом Куком сложились теплые отношения, на чем глава государство любит концентрировать внимание прессы.

В августе прошлого года президент США раскрыл секрет дружбы с Куком — как оказалось, он периодически созванивается с американским лидером.

«Поэтому он [Тим Кук] — отличный директор. Потому что он звонит мне, а другие нет. Другие нанимают очень дорогих консультантов, а Тим Кук звонит Дональду Трампу сам. Это очень хорошо», — подчеркнул глава государства.

Трамп добавил, что с удовольствием бы общался с другими руководителями из Кремниевой долины, но ему звонит только глава Apple.

«Когда у него появляется проблема, он мне звонит», — заявил Дональд Трамп.

Он также упомянул разговор с генеральным директором Apple касательно таможенных пошлин на импортные китайские товары. Тогда Тим Кук указал президенту на тот факт, что при вводе нового налога производитель электроники Samsung получит преимущество перед Apple, так как его штаб-квартира располагается в Южной Корее, с которой у США есть торговое соглашение.

«Я помогу ему [Куку] с этой проблемой в краткосрочной перспективе. Потому что это [Apple] — великая американская компания», — отметил американский лидер.

Как оказалось, такая поддержка со стороны главы государства не является безвозмездной, и теперь Трамп требует от Кука помочь стране в ответ, создав бэкдоры для спецслужб, чтобы те могли читать переписку преступников и подозреваемых.

Тем временем Американский союз защиты гражданских свобод [American Civil Liberties Union, ACLU] выступил в поддержку Apple и ее решения отказаться от бэкдоров.

«Требование правительства является опасным и антиконституционным, а также может ослабить безопасность миллионов iPhone.

Надежное шифрование позволяет религиозным меньшинствам, сталкивающимся с геноцидом, например, уйгурам в Китае, и журналистам, копающим под наркокартели в Мексике, безопасно общаться друг с другом, осведомленными источниками и внешним миром.

У Apple или любой другой компании просто нет возможности предоставить ФБР доступ к зашифрованным сообщениям, не предоставляя их при этом авторитарным иностранным правительствам и не ослабляя нашу защиту от преступников и хакеров», — заявила советник по надзору и кибербезопасности ACLU Дженнифер Граник.

На момент публикации заметки в Apple не отреагировали на критический твит Дональда Трампа.