Один стандарт: ЕС заставит Apple сменить разъем в iPhone

Apple могут заставить отказаться от фирменного Lightning-порта в пользу USB-C, если Европейский союз проголосует за соответствующую инициативу, сообщает портал PC Mag.

В минувший понедельник члены Европарламента призвали Европейскую комиссию разработать законопроект, обязывающий каждого производителя смартфонов использовать единый стандарт подзарядки.

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На предложение парламента в своем Twitter-аккаунте ответил комиссар Марош Шефчович.

«Европейская комиссия поддерживает гармонизацию зарядных устройств для мобильных телефонов. В 2009 году у нас было свыше 30 разных стандартов. Сейчас осталось три основных. В переговорах с представителями индустрии мы будем настаивать на следующих задачах — удобство пользователей, безопасность и операционная совместимость, а также сокращение электронных отходов», — заявил политик.

The @EU_Commission strongly supports harmonisation of chargers for mobiles. In 2009, we had >30 charging solutions. Now 3 main solutions. In the discussion w #industry we insist on the following objectives consumer convenience safety & interoperability reduction of e-waste. pic.twitter.com/jdcJ8pIk7s — Maro efovi (@MarosSefcovic) January 13, 2020

Последние 10 лет Европейский союз пытается добиться единого разъема для подзарядки в мобильных телефонах, но пока все ограничивалось лишь рекомендациями для вендоров ввиду отсутствия соответствующего законодательства.

Как отметил Шефчович, действительно, количество стандартов для подзарядки существенно сократилось за последние 10 лет.

Европейская комиссия продвигает инициативу об унификации зарядных устройств с 2009 года --тогда Apple, Samsung, Huawei и Nokia подписали меморандум о взаимопонимании, пообещав выпустить смартфоны с одинаковыми разъемами micro-USB к 2011 году.

Тем не менее, за столько лет меморандум постепенно стерся из памяти, и к единому стандарту прийти так и не удалось. Сейчас их на рынке три — micro-USB, USB-C и Lightning. Micro-USB является самым распространенным разъемом для большинства бюджетных или устаревших смартфонов Android, USB-C чаще встречается в современных моделях на базе той же операционной системы, а Lightning присутствует исключительно в гаджетах Apple. В 2012 году компания представила iPhone 5, в комплекте с которым шел на тот момент революционный зарядный кабель Lightning. С тех пор «яблочный» бренд пользуется лишь своей фирменной зарядкой.

Тем не менее, даже трех разных разъемов может быть много для одного потребителя, учитывая, что он может пользоваться не только смартфоном, но и планшетом, и «умными» часами, и пауэрбанком, и еще парой других электронных устройств, к каждому из которых может быть свой кабель.

В Европейской комиссии отметили, что и-за большого количества шнуров для подзарядки IT-индустрия создает дополнительные электронные отходы, что неприемлемо в текущей экологической ситуации.

«Это сильно ухудшает окружающую среду. В Европейском союзе из-за зарядок выходит свыше 51 тонны отходов в год», — заявил депутат Европарламента Алекс Аджиус Салиба.

Apple пока не предоставила официальный комментарий, но в прошлом году компания заявила европейским законодателям, что единый стандарт разъема «застопорит инновации» вместо того, чтобы их развивать. В Купертино также предупредили, что отказ от Lightning сделает все соответствующие кабели ненужными, что приведет к еще большему количеству электронных отходов.