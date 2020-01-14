«Бэкдоры опасны»: в Apple отказались взламывать iPhone

Генеральный прокурор США Уильям Барр заявил о том, что компания Apple не оказала «достаточного содействия», когда ее попросили разблокировать два iPhone, проходящих по делу о стрельбе на базе военно-морских сил США в городе Пенсакола, штат Флорида, сообщает The Verge.

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Речь идет о трагедии, случившейся в начале декабря прошлого года — тогда саудовский военный Мохаммед Саид Альшамрани застрелил трех человек, после чего был устранен правоохранительными органами.

ФБР обнаружило два iPhone, которые могут оказать помощь следствию, но они оказались повреждены.

Спецслужбе удалось их починить, но получить доступ к системе у нее не вышло — как заявили в ФБР, «смартфоны запрограммированы таким образом, что их нельзя разблокировать без пароля».

Бюро обратилось за помощью к Apple, которая является производителем iPhone, но, по словам американского генпрокурора, компания отказалась оказывать содействие.

При этом в Apple опровергают заявление Барра. «Мы не согласны с тем, что Apple не оказала существенной помощи в расследовании дела в Пенсаколе…

Мы всегда говорили о том, что не существует такого понятия, как бэкдор только для хороших парней.

Бэкдоры также могут быть использованы теми, кто угрожает нашей национальной безопасности и безопасности данных наших клиентов. Сегодня правоохранительные органы имеют доступ к большим объемам данных, поэтому американцам не приходится выбирать между ослаблением шифрования и раскрытием дел. Мы считаем, что шифрование жизненно важно для защиты нашей страны и данных наших юзеров», — заявили в пресс-службе компании.

Бэкдор — это уязвимость в программе, которая встроена в нее разработчиком намеренно, чтобы в дальнейшем иметь возможность осуществлять удаленное управление. Однако, если в сервисе предусмотрен бэкдор, то им потенциально могут воспользоваться и злоумышленники, задумавшие взломать систему. Если же бэкдора в программе нет, то риск кибератаки снижается.

Apple может предоставить правоохранителям бэкапы с iCloud, которые хранятся на серверах компании, но разблокировать iPhone, защищенный паролем, как того хочет ФБР, у нее не получится — это технически невозможно из-за отсутствия бэкдоров.

Тем не менее, Уильям Барр потребовал от Apple «найти такое решение», чтобы защитить американских граждан от других возможных атак.

«Мы не хотим жить в таком мире, чтобы тратить месяцы или даже годы на изнурительные усилия, когда на кону стоят человеческие жизни… Мы должны иметь возможность попасть внутрь [системы], если у нас есть ордер, и мы уверены в том, что речь идет о преступной активности», — заявил генеральный прокурор.

Как пояснил «Газете.Ru» ИБ-евангелист компании Avast Луис Корронс добровольно создавать бэкдоры, через которые можно обходить шифрование — очень плохая идея.

«Несомненно, за такими петициями могут быть благие намерения. Тем не менее, если есть бэкдор для правительства, то значит, что рано или поздно найти этот бэкдор могут и другие люди, и не исключено, что они будут злоупотреблять им», — считает эксперт.

Американские власти уже не в первый раз требуют от Apple разблокировать iPhone, связанный с преступлением. В 2016 году в связи со стрельбой в Сан-Бернардино ФБР попросило компанию предоставить доступ к смартфону террориста Сайеда Ризвана Фарука. В спецслужбе заявили о том, что не могут получить личные данные преступника, хранящиеся на iPhone, и потребовали от Apple встроить в iOS бэкдор, чтобы обойти систему безопасности.

Федеральный судья штата Калифорния постановил, что Apple должна оказать содействие ФБР, но компания ответила отказом, заявив о том, что эта мера «угрожает безопасности клиентов» и несет в себе негативные последствия, которые будут ощущаться не только в рамках расследования теракта.

ФБР подало на Apple в суд, но противостояние завершилось неожиданным образом — спецслужба отозвала иск, потому что якобы нашла способ взломать iPhone без помощи производителя.

Позже сенатор Дианна Файнштайн из Калифорнии раскрыла, что эта процедура обошлась бюро в $900 тыс.