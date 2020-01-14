Уходит эпоха: мир прощается с Windows 7

Компания Microsoft официально прекратила поддержку операционной системы Windows 7. Начиная с 14 января 2020 года использование этой ОС будет небезопасным, так как компьютеры не будут получать защиту от актуальных киберугроз.

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«После окончания поддержки Windows 7, которое запланировано на 14 января 2020 года, ваш компьютер не перестанет работать, но Microsoft больше не будет предоставлять следующее: техническую поддержку по любым вопросам, обновления программного обеспечения, обновления и исправления системы безопасности.

Хотя вы можете продолжать использовать ваш компьютер с Windows 7, без обновлений программного обеспечения и системы безопасности вы подвергаетесь повышенной угрозе вирусов и вредоносного ПО.

В конечном итоге, лучший способ защитить себя — обновиться до Windows 10. Оцените преимущества Windows 10 на новых устройствах», — говорится на официальном сайте Microsoft.

Портал также пытается замотивировать пользователей перейти на «десятку», рекламируя ускоренную загрузку и продвинутые встроенные средства безопасности.

Релиз Windows 7 состоялся в 2009 году, а Windows 10 — в 2015. При этом Microsoft разрешила владельцам «семерки» произвести бесплатный апгрейд своей системы, но этим щедрым предложением воспользовались немногие. Лишь в январе 2019 года доля Windows 10 на рынке стала обгонять долю своего предшественника, хотя и ненамного — Windows 7 сохраняла лидерство и оставалась самой популярной ОС на протяжении почти четырех лет.

Почему же пользователи не спешили обновляться? Некоторые люди просто не хотят «заморачиваться» и устанавливать новое ПО, потому что старое «еще работает». Другие пользователи считают, что новые версии ОС работают менее стабильно, чем предыдущие, так как требуется определенное время на отладку и исправление всех ошибок, которые могут сильно раздражать.

Но самое главное это то, что Windows 7 — это очень удачная версия операционной системы от Microsoft, которая привлекает пользователей и функционалом, и оформлением.

В пользу популярности «семерки» также сыграла вышедшая в 2012 году Windows 8, которая стала одной их худших ОС в истории компании.

Тем не менее, как бы ни было удобно с Windows 7, пришла пора переходить на более современное программное обеспечение. Одной из главных причин для этого является отсутствие должного уровня киберзащиты. Несмотря на то, что «десятка» не является идеальной операционной системой, она гораздо более защищена, чем Windows 7. Кроме того, Microsoft довольно быстро выпускает для нее патчи безопасности.

«Семерка» навсегда останется в сердцах многих, однако в современных условиях, когда киберпреступники буквально каждый день совершенствуют свои инструменты и тестируют зловредные программы, безопасность системы остается приоритетом. Некоторые люди не обновляют ОС, потому что их нынешние устройства «не тянут» Windows 10, что вызывает необходимость покупки нового компьютера. Тем не менее, пренебрежение кибербезопасностью в конечном итоге может обойтись гораздо дороже, чем стоимость ПК или ноутбука, поэтому время больше терять нельзя — поставьте «десятку» и живите спокойно.