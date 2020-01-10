Не забудьте снять очки: как правильно пользоваться смартфоном

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) рассказала о том, как правильно пользоваться мобильным телефоном. Соответствующая информация размещена на официальном сайте ведомства.

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Как следует из рекомендаций, SMS-сообщения являются гораздо более безопасным способом коммуникаций, нежели телефонный звонок. Если же разговора не избежать, то его продолжительность не должна превышать двух минут. Если же требуется позвонить еще раз, нужно выдержать паузу между звонками — не менее 15 минут.

Оказалось, что держать телефон в руке тоже нужно правильно — на некотором расстоянии от уха, держась за нижнюю часть.

«Затухание радиоволн происходит пропорционально квадрату пройденного расстояния, поэтому, отодвинув трубку от уха всего на сантиметр и увеличив, таким образом, расстояние до мозга вдвое, можно понизить мощность излучения воздействия на мозг в четыре раза», — следует из советов ведомства.

Многие люди подносят трубку к уху как только завершили набор номера, а на том конце провода пошли гудки. Роспотребнадзор заявляет, что лучше всего подносить телефон к уху уже после того, как вызываемый абонент ответил, так как это снизит мощность излучения.

«Моментально прикладывать телефон к уху бессмысленно еще и потому, что первый длинный гудок появляется не сразу», — отмечает ведомство.

Если владелец мобильного телефона носит очки с металлической оправой, то перед разговором рекомендуется их снять, так как металл может увеличить интенсивность электромагнитного поля.

Роспотребнадзор не советует постоянно держать телефон близко к телу, например, на груди, поясе, нагрудном кармане или кармане брюк — лучше положить его в сумку. Кроме того, не стоит класть смартфон рядом с собой во время сна. Однако, лучшей защитой от излучения от телефона будет отказ от его использования, считают в ведомстве.

«Контакты с мобильным телефоном стоит ограничить, особенно, если в этом нет никакой необходимости», — говорится на сайте Роспотребнадзора.

Отдельная рекомендация посвящена детям, которые активно пользуются телефонами. Ведомство предупреждает, что отправление большого количества сообщений и мобильные игры создают напряжение на растущие кости в запястье и ладони, что может привести к различным заболеваниям суставов. Кроме того, частое пользование гаджетом может увеличить нагрузку на глаза и ухудшить зрение.

О потенциальном негативном влиянии смартфонов на здоровье человека говорят уже давно, однако в настоящий момент исследования не подтверждают наличие прямой взаимосвязи между длительным использованием смартфона и повышенным риском возникновения онкологических заболеваний, сообщила «Газете.Ru» руководитель медицинского отдела BestDoctor Юлия Ткаченко.

«Если у пользователя есть опасения по поводу воздействия излучения, имеет смысл использовать гарнитуру, например, проводные наушники. Это позволит держать смартфон на расстоянии во время долгих разговоров», — рассказала эксперт.

Ткаченко добавила, что рекомендации Роспотребнадзора не учитывают некоторые важные моменты: например, необходимость следить за гигиеной смартфона и регулярно протирать его антибактериальными салфетками. Также важно следить за своей шеей и положением головы — если долго смотреть вниз на экран смартфона, это может привести к головным болям. Не рекомендуется использовать смартфон перед сном не в ночном режиме, чтобы избежать проблем с бессонницей.