Трампу на заметку: Twitter заблокирует комментарии

В рамках конференции CES-2020 компания Twitter представила новую функцию по борьбе с троллями, которая пока находится в стадии тестирования. Речь идет о запрете комментирования собственных публикаций, параметры которого выставляются при составлении каждого поста.

Теперь у пользователей Twitter появится возможность выбрать, кто именно сможет оставлять свои комментарии под их сообщениями.

Будут предложены четыре варианта. В первом случае комментировать смогут все зарегистрированные пользователи. Во втором — только те юзеры, которые упоминаются в твите, либо те, на кого подписан автор. В третьем — исключительно те юзеры, которые упоминаются в твите. В четвертом случае комментарии будут отключены для всех.

Реклама

В администрации Twitter пояснили, что эта функция позволит людям чувствовать себя комфортно в рамках дискуссий, которые они сами начали. Компания пообещала поэкспериментировать с ограничением комментариев, подобрав такой вариант, который устроит всех.

«Это позволит нам создать такой формат обсуждения, которого раньше не существовало», — заявила продакт-директор Twitter Сюзанна Си во время презентации.

Ограничение на комментарии является одним из самых радикальных шагов, предпринятых руководством Twitter, чтобы «оздоровить» платформу, а точнее проводимые на ней дискуссии. Ранее в социальной сети была возможность вручную прятать некоторые ответы, но это занимало слишком много времени, если количество комментариев превышало сотню.

Это особенно актуально для тех пользователей, которые часто становятся объектами травли в Twitter, — теперь они смогут одним кликом ограничить ответы от тех, кого они посчитают троллями.

Однако, у новой функции нашлись и критики. Так, общественные деятели и политики могут злоупотреблять этим инструментом, чтобы скрывать негативные комментарии в свой адрес. Портал TechCrunch предположил, что скрытие части сообщений под своей публикацией может прийтись по вкусу президенту США Дональду Трампу, который является активным пользователем Twitter.

Если Трамп или любой другой политик будет скрывать критические комментарии, может создаться ошибочное впечатление, что все его высказывания и действия единогласно поддерживаются, что не соответствует истине.

Вопросы вызывает и рекламируемая Twitter защита от троллей, якобы ставшая главной причиной для введения новой функции. Дело в том, что тролль не лишается возможности нападать на свою жертву — он все еще может писать ей напрямую, отмечая ее через «собачку». Кроме того, можно сделать скриншот записи, которую запретили комментировать, вставить ее картинкой и начать обсуждение под изображением.

Эффективным решением проблемы с троллями и другими агрессивными пользователями могла быть стать «чистка» аккаунтов, которые получают жалобы от других юзеров, но на деле это будет слишком сложно осуществить. Ограничение комментариев от нежелательных людей и создание «временного убежища» от харассмента показывает стремление руководства Twitter разобраться с этим вызовом, но оправданность такого выхода пока вызывает только скепсис.