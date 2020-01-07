Слова не давали: YouTube отключил комментарии для детей

YouTube отключил возможность оставить свой комментарий под всеми видеороликами, которые предназначены для детей. Об этом говорится в пресс-релизе компании, поступившем корреспонденту «Газеты.Ru».

«С сегодняшнего дня мы отключаем в роликах для детей некоторые функции, например персонализированную рекламу и комментарии. Кроме того, на каналах авторов детского контента будут недоступны сюжеты, уведомления и чат», — сообщает пресс-служба видеохостинга.

Помимо прочего, все пользователи, которые смотрят видео, предназначенные для детей, будут автоматически считаться зрителями до 13 лет, вне зависимости от их реального возраста.

Реклама

Администрация YouTube отметила, что ограничения коснутся тех видео, которые будут промаркированы автором канала как «детские». В настройках аккаунта можно поставить такой маркер как для всего канала в целом, так и для отдельных роликов.

«Поскольку авторы лучше знают, для какой аудитории предназначен их контент, обязанность классифицировать видео лежит именно на них. Однако чтобы находить ролики для детей, мы также будем использовать специально обученные алгоритмы. При необходимости категорию, выставленную системой, можно изменить. Мы будем вносить исправления, только если автор по ошибке или намеренно дал неверную оценку», — уточнили в YouTube.

Кроме того, в пресс-службе признали, что эти нововведения «значительно повлияют» на авторов детского контента, поэтому руководство будет помогать им «на каждом из этапов».

Новые правила об обязательной маркировке роликов вступили в силу в сентябре 2019 года. Для этого в творческой студии канала появилась специальная настройка. YouTube пришлось пойти на такой шаг в связи с опасениями Федеральной торговой комиссии США в нарушении видеохостингом закона о защите конфиденциальности детей в интернете (Children's Online Privacy Protection Act, или COPPA). Несмотря на то что этот закон имеет силу лишь на территории США, правила о детских видео распространяются на всех жителей мира, которые пользуются YouTube.



Желание платформы выполнить все требования американских регуляторов понятно — ее давно ругают за отсутствие эффективных мер по защите детей от нежелательного контента и обеспечению их приватности. В прошлом году YouTube был оштрафован на рекордную сумму в $170 млн за нарушение COPPA.

Видеохостинг обвинили в незаконном сборе данных о детях младше 13 лет без родительского согласия. Собранная информация использовалась для таргетирования рекламы для несовершеннолетних, что напрямую противоречит COPPA.

В феврале 2018 года блогер по имени Мэтт Уотсон заявил о том, что разоблачил в YouTube целую «сеть педофилов».

По словам Уотсона, злоумышленники оставляют под видео комментарии с таймкодами, где дети принимают «сексуальные позы» или обмениваются ссылками на детское порно. При этом сами ролики не носят порнографического характера.

Скандалы и штрафы вынудили руководство YouTube действовать, что в итоге вылилось в полный запрет комментариев под роликами, содержащими в себе детский контент.

Вероятно, это действительно поможет исправить сложившуюся ситуацию, но также значительным образом отразится на YouTube-каналах, предназначенных исключительно для несовершеннолетних.

Прежде всего, отсутствие комментариев повлияет на общение авторов контента со своей аудиторией — первые лишатся фидбека, а вторые потеряют возможность прямой коммуникации с любимым блогером. Кроме того, многие YouTube-каналы, снимающие ролики для детей, например, обзорщики игрушек, часто проводят в комментариях конкурсы для подписчиков, которые теперь тоже становятся невозможными.

Не стоит забывать и о монетизации — не исключено, что без уведомлений о новых роликах количество их просмотров сократится, что повлияет на доходы детских блогеров. Более того, так как у YouTube фактически нет альтернативы, выбор у этих авторов невелик — если они захотят сохранить свой канал, то им просто придется подчиниться новым правилам и адаптировать свои видео под новые реалии.