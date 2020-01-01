Проблема красивых чисел: чего ждать от IT в 2020 году

Если в конце года идет ноль, то проблем не оберешься — любой человек, думающий о будущем, технологиях и о том, как меняется мир, нет-нет да и скажет что-нибудь в духе: «К 2020 году на Марсе будут цвести яблони!»

Через четверть века всех, кто решит на январских праздниках испечь шарлотку из марсианских яблок, будет ждать жестокое разочарование.

Несколько лет назад все наперебой обсуждали проект Mars One, в рамках которого Илон Маск пообещал отправить людей на Марс к 2020 году. Но новое десятилетие уже наступило, а воз вместе с Марсом и ныне там. Тем не менее, это хороший повод поговорить об этом и других сбывшихся и несбывшихся предсказаниях.

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Рэй Курцвейл: «К 2020 году персональный компьютер ценой в тысячу долларов будет по вычислительной мощности сопоставим с человеческим мозгом»

«Осьминог Пауль какое-то время неплохо предсказывал будущее, но если что-то угадывал, то не потому, что разбирался в футболе. Так и с этим предсказанием Курцвейла. Дело в том, что считать вычислительную мощность человеческого мозга — дело неблагодарное. Мозг — штука сложная, мы не до конца понимаем, ни что он считает, ни как. Более того, возможно, мы принципиально не понимаем, что именно надо моделировать и измерять для того, чтобы оценить «способности мозга»», — прокомментировал AI-евангелист ABBYY Иван Ямщиков. — К примеру, не так давно вышла статья в журнале Science, которая показывает, что дендриты, которые мы раньше считали «проводами», не принимавшими активного участия в обучении и вычислениях, судя по всему, тоже активно участвуют в обработке информации мозгом».

Если говорить об «узкой специализации», то в отдельных прикладных задачах ИИ уже и так превосходит возможности человека: делает многие вещи быстрее и точнее.

К примеру, в одном из крупнейших банков России алгоритмы читают сотни тысяч новостей в день о потенциальных заемщиках и помогают менеджерам находить сообщения о потенциальных финансовых рисках: банкротстве, смене собственника, конфликте акционеров и так далее. Люди такой объем информации проанализировать с такой скоростью не способны.

ИИ также оказался одним из самых сильных игроков в Dota 2, но только в режиме single player: пока роботы не очень хорошо договариваются друг с другом. Налицо отсутствие soft skills, которые столь востребованы у многих работодателей сегодня. Измерять эти навыки у машин люди пока не умеют.

Телеком-оператор Ericsson: к 2020 году 90% населения старше 6 лет будет пользоваться мобильными телефонами

«Ребята из Ericsson — люди серьезные, как знаменитый экстрасенс Вольф Мессинг, им палец в рот не клади. Они почти попали в точку.

Оценки по миру разнятся, но если взять население старше 6 лет, то где-то восемь человек из десяти мобильным телефоном пользуются.

А если учитывать все устройства такие как часы, планшеты и автомобильные системы, то таких устройств на планете существенно больше, чем людей», — заявил Ямщиков.

К сожалению, такая способность видеть будущее в свое время не помогла шведской компании предсказать появление iPhone, и остаться крупным производителем мобильных телефонов. Сейчас компания сосредоточилась на производстве инфраструктуры для этих устройств.

Правительство Японии планирует научиться читать мысли в 2020 году

«Возможно, у Ванги были японские корни. Будущее она видела не точно, и промахивалась на пару-тройку лет. Современные ученые превзошли мечты и надежды правительства Японии. Эксперименты с нейроинтерфейсами идут по всему миру», — рассказал эксперт «Газете.Ru».

Недавно группа исследователей из МФТИ опубликовала интересную работу по расшифровке зрительных сигналов по данным электроэнцефалограммы. А в конце ноября прошлого года рабочая группа «Нейронет» предложила провести эксперименты, чтобы люди с инвалидностью могли управлять автомобилем силой мысли.

К 2020 году искусственный интеллект станет основным инструментом взаимодействия с клиентами в 76% крупных банков мира, прогнозируют в Accenture

Аналитики Accenture чем-то похожи на Мерлинов и Нострадамусов: общий тренд они уловили, но предсказание сформулировали так, чтобы его можно было интерпретировать по-разному, считает Ямщиков. Искусственный интеллект помогает персонализировать коммуникацию с клиентами, но оценить, что именно означает «инструмент взаимодействия с клиентами» достаточно трудно.

Так или иначе, чат-боты, голосовые ассистенты и специальный софт, помогающий работать консультантам и операторам службы поддержки, используют технологии анализа данных.

Понятно, что для всех финансовых организаций качественное обслуживание – один из первых приоритетов, и для этого в ход идут любые инструменты, включая искусственный интеллект.

Например, в ряде российских банков такие решения помогают значительно быстрее собирать данные из клиентских документов и удаленно оформлять кредиты. Современные банковские голосовые ассистенты позволяют клиентам решать множество вопросов, от перевода денег и консультации по акциям до обычной болтовни на отвлеченные темы.

ComScore предсказывает, что к 2020 году около половины всех поисковых запросов будут делать голосом

«Кажется, ComScore почти попал в точку. Хотя снова не ясно, что считать поисковым запросом. Можно ли фразу «Алекса, поставь песню «Last Christmas» поисковым запросом? Или в сезон новогодних праздников такие запросы стоит рассматривать как преступление против человечности? Так или иначе, доля голосовых запросов растет», — соглашается эксперт ABBYY.

Люди все больше разговаривают с телефонами, колонками, домами и автомобилями. Кажется, количество голосовых интерфейсов будет только увеличиваться, потому что для людей это самый простой и интуитивный способ взаимодействовать с миром.

«Ваша мама или бабушка может путаться в кнопках и иконках, но идея сказать «найди рецепт селедки под шубой» никаких трудностей у ней не вызовет», — заключил Ямщиков.

Как известно, предсказывать будущее очень трудно. Чтобы иметь более или менее полную и непротиворечивую картину мира, требуется лишь понимать общие тенденции и не привязываться к круглым датам. Может быть, что новый год, будет не таким футуристичным, как надеялись Рэй Курцвейл или Илон Маск, но наука и технологии будут и дальше менять мир к лучшему. И изменения эти обычно радуют и удивляют гораздо больше, чем прогнозы футурологов.