Казнь за порно: как следят за интернетом в КНДР

Хотя в это трудно поверить, но в Северной Корее существуют интернет, смартфоны, ноутбуки и телевизоры, к которым у граждан КНДР есть полный или частичный доступ. Радио и ТВ настроены таким образом, что северокорейцы не могут слушать и смотреть что-то кроме местных передач.

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Однако, режиму Ким Чен Ына не так-то просто отслеживать, что делают жители страны со своими смартфонами и что они записывают на флешки. Для этих целей правительство Северной Кореи использует современные технологии, передает Business Insider со ссылкой на доклад Комитета США по правам человека в Северной Корее.

Слежка по закону

В Северной Корее продаются смартфоны, которые импортируются из Китая, но при этом забрендированы под местную телекоммуникационную компанию. Эти гаджеты выглядят как любой дешевый телефон на базе Android из магазина, но при этом оснащены шпионским программным обеспечением Red Flag, с помощью которого власти следят за тем, чем занимается их владелец.

Это ПО периодически снимает скриншоты экрана, чтобы узнать, что делал тот или иной гражданин.

При этом в докладе отмечается, что у КНДР нет ресурсов, чтобы проверять все сделанные скриншоты, но существующий механизм работает — люди занимаются самоцензурой из страха перед возможным наказанием.

Что же касается персональных компьютеров, то Северная Корея выпускает собственную операционную систему на базе Linux под названием Red Star, которая так же позволяет фиксировать активность пользователя.

Торренты не пройдут

Когда гражданин Северной Кореи открывает на своем устройстве файл, созданный за границей — власти об этом сразу узнают. Если верить докладу, местные инженеры разработали софт, позволяющий маркировать любой медиафайл, открытый на электронном устройстве.

Таким образом, если кто-то будет смотреть иностранный фильм на своем смартфоне, этот файл получит специальную отметку и в дальнейшем будет отслеживаться.

Эта отметка фиксирует каждое устройство, на котором был открыт файл — так что если кто-то решил распространить большое количество иностранного контента среди граждан, то правительство быстро найдет источник.

Сеть пополам

В Северной Корее функционирует полноценная телекоммуникационная система, созданная совместно с египетской компанией Orascom.

При этом мобильная сеть поделена на две части.

Это значит, что туристы, прибывшие в КНДР, и местные жители могут звонить и обмениваться сообщениями внутри страны, но не смогут связаться друг с другом.

Известно, что в последнее время в страну начали проникать иностранные SIM-карты, которые выслеживаются и уничтожаются режимом, чтобы северокорейцы не могли с их помощью выйти в «мировой интернет».

Порно или смерть

Несколько человек, бежавших от режима в соседние страны, рассказали Комитету США по правам человека в Северной Корее, что за просмотр некоторых типов иностранного контента, в стране положена смертная казнь. Это касается текстов и видео с критикой в адрес Ким Чен Ына и его семьи, а также порнографии.

«Смотреть порно строго запрещено. Я слышал, что за просмотр порнографии лишают жизни», — заявил один из беженцев.

Один из докладов Amnesty International подтверждает, что мужчина, который смотрел порно вместе со своей женой, был публично казнен на глазах у жителей его родного города.

Тем временем, в стране можно найти флешки с записанными порнороликами, которые завозятся контрабандой из Южной Кореи. Сообщается, что цена одного накопителя достигает $500, что отражает как высокий спрос на такой контент, так и суровое наказание для нарушителей закона.

Доморощенный Роналду

В КНДР, закрытой от всего остального мира, велик спрос и на иностранные фильмы и ТВ-сериалы. При этом правительство придумало способ борьбы со стремлением граждан приобщиться к чему-то иностранному — в Северной Корее выпускают собственные мобильные игры.

Известно, что в стране есть около 125 игр для смартфонов, в которые можно поиграть. В сентябре «Би-би-си» сообщило о том, что в Северной Корее разработали игру с Криштиану Роналду в главной роли, и что она стала весьма популярной. Северокорейские власти рассчитывают на то, что граждане будут проводить много времени за местными играми, а значит потеряют интерес к контрабандным приложениям.