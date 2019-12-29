Яйцо, Кодзима и FaceApp: чем жил интернет в 2019 году

Приложение года: FaceApp

Несмотря на то что официальный выход FaceApp состоялся еще два года назад, вторую жизнь это приложение получило в июле текущего года. Тогда как российские, так и зарубежные пользователи, включая звезд и общественных деятелей, начали публиковать в своих социальных сетях искусственно состаренные селфи, моделирующие внешний вид пользователя в пожилом возрасте.

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Это стало возможным благодаря нейросетям, лежащим в основе FaceApp — искусственный интеллект накладывал на фото специальный фильтр, добавляющий морщины и седину.

Популярность FaceApp в интернете не прошла мимо экспертов по кибербезопасности, которые рекомендовали с осторожностью загружать свои снимки в сервис, происхождение которого неизвестно. Позднее американские власти узнали, что разработчиком «состаривающего» приложения является компания, базирующаяся в Санкт-Петербурге, и FaceApp, а заодно и другие российские платформы были названы ФБР «потенциальной контрразведывательной угрозой». Впрочем, на популярности FaceApp это никак не отразилось.

close FaceApp

Рекордсмен года: яйцо из Instagram

4 января 2019 года в Instagram-аккаунте @world_record_egg появилась фотография куриного яйца.

«Давайте вместе установим новый мировой рекорд, сделав эту публикацию самой популярной в Instagram. Нужно побить рекорд Кайли Дженнер (18 млн лайков). Мы сможем!» — так подписана фотография.

Чтобы сместить сводную сестру Ким Кардашьян с пьедестала почета, яйцу понадобилось всего десять дней.

На момент публикации этого материала у простого яйца уже свыше 54 млн лайков. Автору фотографии удалось поставить рекорд, сделав самую популярную публикацию в истории Instagram, а в также в истории любой онлайн-платформы мира.

Сейчас у яйца-рекордсмена 7,3 млн фолловеров. В аккаунт выкладывают картинки-комиксы с его участием, но такого количества лайков, как первое фото, они уже не набирают.

Персона года: Хидэо Кодзима

Японский гейм-дизайнер Хидэо Кодзима выпустил в этом году долгожданную игру Death Stranding и посетил Москву в рамках фестиваля «Игромир», что стало одним из главных событий октября в столице.

Автор серии Metal Gear обошел главные московские достопримечательности, побывал на шоу Ивана Урганта и встретился со своими фанатами, которые давно уверены в том, что «Кодзима — гений».

В социальной сети «ВКонтакте» в честь приезда гейм-дизайнера сделали специальную фичу — когда пользователь писал имя «Кодзима», оно превращалось в гиперссылку, по клику на которую из-за угла монитора появлялся мультяшный подмигивающий Хидэо Кодзима. В общем, Россия подготовилась к приезду мастера.

close Хидэо Кодзима в Москве, октябрь 2019 года Хидэо Кодзима в Москве, октябрь 2019 года hideo_kojima/instagram.com

Событие года: штурм Зоны 51

Штурм Зоны 51 — закрытой военной базы в США — отличный пример пранка, вышедшего из-под контроля. Изначально мероприятие задумывалось как шутка, однако принять в нем участие согласились свыше 1,2 млн человек.

Организаторы мероприятия предложили всем участникам одновременно направиться в сторону базы, чтобы узнать, не прячет ли там правительство Штатов инопланетян. При этом массовость этого флэшмоба должна была позволить избежать охраны, так как ей было бы затруднительно остановить всех сразу.

Штурмовать закрытую военную базу решили в стиле бега ниндзя из «Наруто»: головой вперед, с вытянутыми за спиной руками. По словам организаторов, это позволило бы им двигаться быстрее пуль военных.

В результате к назначенному времени к Зоне 51 добрались лишь пара тысяч человек. Мероприятие трансформировалось в некоторое подобие фестиваля в пустыне — собравшиеся люди подходили к воротам в Зону 51 в течение дня, делали фотографии и общались с офицерами, которые охраняют вход. Не обошлось и без пары арестов за мелкие правонарушения, однако о наличии инопланетян внутри базы так никто и не узнал.

close John Locher/AP

Мем года: кот за столом

За исключением песни про Ведьмака, который принимает оплату только чеканными монетами, в этом году было не так много мемов, действительно заслуживающих внимания. Тем не менее, недовольный кот за столом и кричащая на него женщина — один из таких.

Как оказалось, эта картинка склеена из двух фотографий, никак не связанных между собой.

Женщины слева — участницы реалити-шоу «Настоящие домохозяйки Беверли-Хиллз» Тэйлор Армстронг и Кайли Ричардс. Кот справа — просто кот с платформы Tumblr, который якобы недоволен потому, что ему приходится есть овощи.

Впоследствии кто-то впервые выложил эти кадры вместе, отметив, как они сочетаются между собой. В результате появился мем, в рамках которого герой в лице кота находится в замешательстве из-за необоснованных претензий со стороны других людей. Теперь у «кота за столом» есть огромное количество разных версий, включая кроссоверы со «Звездными войнами» и Death Stranding, а также комикс, который повествует о том, как кот все-таки сбежал, не выдержав обвинений, а безутешная блондинка изо всех сил пытается его найти.

Соцсети

Вызов года: Bottle Cap Challenge

В этом году самым ярким челленджем года стал Bottle Cap Challenge. Его условия требуют свинтить крышку с бутылки ударом ноги с разворота. Изначально этот вызов передавался только среди спортсменов, но затем его подхватили и представители других профессий. Во флэшмобе приняли участие такие звезды, как Джейсон Стэтхэм и Конор МакГрегор.

Потеря года: Grumpy Cat и Lil Bub

В интернете достаточно много знаменитых котов. Так случилось, что в 2019 году не стало сразу двух самых популярных — Grumpy Cat и Lil Bub. В мае умерла Грампи — кошечка с вечно угрюмым выражением мордочки. При рождении ей дали имя Тардар Сос, потому что пятнышки на ее шерсти напоминали дочери хозяйки соус тартар. Когда же к питомцу пришла слава, кличка сменилась на Грампи Кэт [англ. Grumpy Cat — Сердитая кошка].

Знаменитая Сердитая кошка умерла в возрасте семи лет — животное скончалось от осложнений, вызванных инфекцией мочевыводящих путей.

В декабре не стало Лил Баб — другой популярной в сети кошечки. Необычная внешность Лил Баб привлекла много внимания — у нее не было зубов, из-за чего ее язычок постоянно торчал снаружи. Кроме того, Баб оказалась карликом, поэтому была размером с котенка всю свою жизнь. На каждой из четырех лап у нее был дополнительный палец.

Свои соболезнования в связи со смертью Лил Баб выразил официальный аккаунт Грампи Кэт. Фото, на котором изображены обе кошки, подписана трогательно: «Друзья навсегда».

Автомобиль года: Cybertruck

Илон Маск является настолько продуктивным ньюсмейкером, что только он один мог бы заполнить собой любые итоги года. Однако самым ярким событием в карьере бизнесмена в этом году стал электропикап Tesla Cybertruck.

Автомобиль был представлен в ноябре 2019 года. Одним из преимуществ Cybertruck является его устойчивость к внешним повреждениям, так как пикап является бронированным. Маск, будучи известным шоуменом, решил устроить представление и заставил главного дизайнера Tesla Франца фон Хольцхаузена несколько раз ударить по двери электрокара кувалдой.

После этого Хольцхаузен бросил в окно машины железный шар, чтобы показать их прочность, но стекло неожиданно разбилось, что стало одним из самых запоминающихся моментов презентации.

Многие пользователи после презентации назвали автомобиль «уродским», сравнивая его с полигональными моделями из устаревших компьютерных игр, однако оценить его успешность можно будет лишь после начала продаж, которые запланированы на 2021 год. Кстати, сам Маск уже был замечен за рулем «кибертрака» — видеокамеры засекли, как миллиардер, выезжая с парковки, не вписался в поворот и сбил столбик. Видимо, пока не привык к габаритам.