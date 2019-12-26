Только не на ночь: как правильно заряжать смартфон

У всех смартфонных аккумуляторов существует лишь ограниченный срок службы. который владельцы гаджетов своими руками сокращают еще сильнее. Как оказалось, распространенная привычка заряжать гаджет по ночам негативно влияет на продолжительность жизни батареи, сообщает Business Insider со ссылкой на управляющего директора немецкой компании BatterieIngenieure, специализирующейся на технологиях для аккумуляторов, Доминика Шульте.

Если гаджет остается на подзарядке слишком долго, например, несколько часов после того, как уровень заряда достиг 100%, это ускоряет процесс износа литий-ионных батарей, установленных в большинстве устройств.

«Если вы собираетесь зарядить свой смартфон полностью и держать его на уровне 100%, то есть оставить подключенным к сети всю ночь, то это негативно скажется на сроке службы аккумулятора», — заявил Шульте.

Реклама

Действительно, литий-ионные батареи не являются вечными — химические процессы в них меняются, из-за чего они становятся менее эффективными и не могут передавать большое количество энергии смартфону.

Обратить этот процесс нельзя, но можно стать более аккуратным, чтобы продлить жизнь как аккумулятору, так и смартфону, так как многие покупатели часто сразу покупают новое устройство после того, как старое перестает держать заряд.

Однако, многие владельцы смартфонов даже не знают, что ночные подзарядки несут в себе угрозу.

Дело в том, что ведущие производители гаджетов не предупреждают пользователей о том, что чрезмерная зарядка вредит устройству.

Шульте рассказал о том, как задал вопрос нескольким вендорам о том, что они думают о ночной зарядке и сохранению 100% заряда в течение долгого времени. По словам исследователя, большинство производителей предложило ему почитать об этом самостоятельно на официальных сайтах в соответствующих разделах. Оказалось, что никто из них не уделяет этому вопросу никакого внимания — ни на сайтах, ни в инструкциях к гаджетам не говорится о том, что ночная зарядка вредит устройству.

Это возвращает нас к факту о том, что многие пользователи меняют свои устройства на более новые, когда аккумулятор начинает стареть и плохо держать заряд.

Не исключено, что производители намеренно не уделяют ночной подзарядке достаточно внимания, чтобы покупатель смартфона через два-три года гарантированно пришел за новым, более современным и дорогим.

Также Шульте дал рекомендации касательно того, на каком уровне заряда следует держать смартфон, который хранится «в ящике», то есть долго время находится без использования. По словам эксперта, идеальным диапазоном будет 30-50% заряда. При таких показателях литий-ионный аккумулятор будет изнашиваться медленнее, однако, Шульте отметил, что поддерживать такой уровень у неиспользуемого гаджета будет довольно трудно.

На сайте Battery University можно найти инструкцию по зарядку литий-ионных аккумуляторов, которая косвенно подтверждает, что ночные зарядки несут в себе угрозу для аккумулятора.

Сообщается, что при разрядке до нуля и зарядке до 100%, такая батарея выдержит всего 500 циклов зарядки, но при разрядке-зарядке на 50% срок службы вырастет до полутора тысяч циклов.

Также эксперты портала советуют вообще не заряжать гаджет до максимума, а подпитывать его постепенно в течение дня. Кроме того, не рекомендуется заряжать телефон при экстремальных температурах — как слишком высоких, так и слишком низких.