TikTok не продается: сервис опроверг слухи о разделении компании

Компания ByteDance, владеющая TikTok, опровергла информацию о том, что она намерена продать свою долю в популярном сервисе, сообщает Reuters. Ранее Bloomberg сообщал о том, что некоторые советники ByteDance рекомендовали отказаться от части во владении социальной сетью, чтобы улучшить имидж TikTok на территории Соединенных штатов — так как разработчиком сервиса является крупная китайская компания, это вызывает у американских властей множество подозрений в возможном шпионаже в пользу правительства КНР.

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Однако, как следует из внутреннего письма, отправленного сотрудникам ByteDance руководителем TikTok Алексом Чжу, материал Bloomberg не соответствует истине.

«Иногда вы можете читать статьи в СМИ, которые не являются правдой. Сегодня появился недостоверный материал о том, что ByteDance хочет продать часть или весь TikTok. Мы заявили им [Bloomberg], что это не правда, но они все равно его опубликовали. Я хочу заявить, что у нас не было никаких переговоров с потенциальными покупателями, и нет никаких намерений продавать TikTok», — пишет Чжу.

В официальном комментарии в адрес Reuters пресс-служба ByteDance подтвердила информацию, изложенную в письме Алекса Чжу: «В компании не было обсуждения продажи TikTok. Эти слухи совершенно беспочвенны».

Китайская компания ByteDance является самой дорогой частной компанией в мире — ее оценивают в $75 млрд. ByteDance называют «китайским Facebook» из-за ее размера и влияния на территории страны. В 2016 году была запущена социальная сеть Douyin, а через год на рынке появился TikTok — международная версия Douyin. С тех пор количество установок сервиса, крайне популярного среди молодежи, превысило 1,5 млрд раз.

Аудитория TikTok составляет сотни миллионов пользователей. При этом 40% юзеров — дети и подростки до 18 лет.

В октябре TikTok заинтересовались американские власти. Сенатор от Флориды Марко Рубио попросил администрацию Дональда Трампа провести расследование в связи с «появившимися доказательствами» существования цензуры в сервисе, а сенаторы Чак Шумер и Том Коттон написали письмо на имя советника президента США по национальной безопасности из-за риска шпионажа владельцев TikTok в пользу КНР. Кроме того, на прошлой неделе стало известно, что военно-морской флот США запретил устанавливать китайский сервис на государственные смартфоны из-за «угрозы кибербезопасности».

В ноябре в Сенате проходили слушания, посвященные безопасности личных данных пользователей, на которые были приглашены представители крупных технологических компаний, но TikTok проигнорировал приглашение. Тогда Алекс Чжу сообщил о том, что планирует провести встречу с американскими законодателями из-за их подозрений, но впоследствии отменил мероприятие.

Учитывая все разногласия, которые возникают между руководством TikTok и американскими властями, неудивительно, что в СМИ начали появляться слухи о возможной продаже части социальной сети, чтобы сохранить свое присутствие на рынке США.

Помимо материала Bloomberg, Wall Street Journal выпустил статью, в которой утверждается, что TikTok планирует перенести свою штаб-квартиру в другую страну, чтобы как можно меньше ассоциироваться с Китаем.

В список возможных городов, которые могли бы приютить TikTok, попали Сингапур, Лондон и Дублин. Представитель TikTok не смог дать прямого ответа касательно того, насколько точна информация WSJ.

«Мы считаем, что лучший способ конкурировать по всему миру — это расширять возможности команд на местах. TikTok постоянно укрепляет свои представительства в тех странах, в которых работает сервис», — заявили в пресс-службе социальной сети.