Взялись за геймеров: Apple выпустит компьютер для киберспорта

Компания Apple, запустившая в этом году игровой сервис Apple Arcade, планирует продолжить свою экспансию на рынок гейминга. Если верить порталу Patently Apple, ссылающемуся на информацию инсайдера, уже в следующем году «яблоко» представит игровой персональный компьютер, созданный специально для киберспорта.

Стоимость такого ПК составит около $5 тыс. (около 310 тыс. руб.). По слухам, стоит ожидать либо моноблок, либо широкоэкранный ноутбук.

Других подробностей о новом продукте Apple пока нет, но отмечается, что он будет представлен на конференции разработчиков WWDC 2020 в июне следующего года.

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Несмотря на динамичное развитие игрового рынка, Apple решила обратить свой взор на этот сектор лишь в этом году. В сентябре был запущен онлайн-сервис цифрового распространения игр по подписке для владельцев устройств на базе iOS, который получил название Apple Arcade. Подписчикам Arcade предоставляется свыше 100 эксклюзивных игр, в которые можно играть как в онлайне, так и в оффлайне.

Однако у Apple еще не было устройств, заточенных именно под геймеров.

Более того, многие популярные игры ААА-класса даже не поддерживаются macOS. Тем временем, по данным ведущего аналитического агентства в сфере гейминга Newzoo, общий размер аудитории киберспорта, то есть тех пользователей, которые следят за видеоигровыми турнирами через стриминговые сервисы, составит к концу года 443,1 млн человек с общей выручкой рынка в размере $1,1 млрд.

Неудивительно, что Apple может попытаться занять свою нишу на рынке киберспорта, выпуская мощные высокотехнологичные компьютеры — тем более, у компании уже налажена цепочка производства. Кроме того, это может вдохнуть новую жизнь в подразделение MacBook, простимулировав разработчиков игр выпускать новые тайтлы не только для Windows и консолей, но и для «яблочных» гаджетов. Впрочем, здесь тоже есть нюансы, так как портировать огромное количество уже выпущенных игр на macOS является нетривиальной задачей. Возможным выходом могла бы стать коллаборация Apple и Microsoft, чтобы компьютеры от купертиновцев выходили с предустановленной Windows, но пока это кажется маловероятным.

«Apple собирается выпустить геймерский компьютер за $5 тыс, однако он не станет успешным продуктом, поскольку игры на MacOS непопулярны в игровом ПК сообществе. Более того, игровой компьютер за $5 тыс. сильно выше средней цены игрового ПК», — рассказал «Газете.Ru» директор аналитического департамента ИК «Фридом Финанс» Вадим Меркулов.

Apple действительно печально известна наценками на свои гаджеты. В июне 2019 года компания представила профессиональный компьютер Mac Pro, стартовая цена которого начинается от $6 тыс. Более того, в максимальной комплектации стоимость компьютера может достичь $45 тыс. (почти 3 млн руб.). Пользователей также возмутил тот факт, что стойка для дисплея не входит в комплект устройства и продается отдельно по цене $999.

Не исключено, что к геймерскому компьютеру от Apple будут продаваться клавиатура и мышь от Apple, стоимость которых так же будет выше, чем на рынке. Впрочем, своего покупателя это устройство обязательно найдет — все-таки «яблочные» маркетологи знают свое дело.