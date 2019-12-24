Вызывает припадки: Twitter запретил анимацию из-за эпилептиков

Twitter больше не поддерживает анимированные PNG-файлы в своих публикациях, сообщает портал The Verge. Компания объявила о том, что обнаружила баг в системе, позволяющий людям добавлять сразу несколько движущихся изображений в посты, а также обходить меры безопасности, связанные с запретом на автоматическое включение анимации.

Using PNGs for animation is difficult. APNGs are orders of magnitude larger than normal preview images. This can mean a slower app, increased memory use and even crashes. These problems make for an unpleasant Twitter experience, and there's little that can be done to avoid it. https://t.co/IsWwIm6mYz — Twitter Engineering (@TwitterEng) December 23, 2019

«Мы хотим, чтобы у всех пользователей Twitter был безопасный опыт его использования. Анимированные PNG были веселыми, но они не уважали наши настройки автоплея, поэтому мы их полностью отключили. Это сделано для безопасности людей, чувствительных к мерцанию и вспышкам, в том числе для страдающих эпилепсией», — следует из заявления администрации платформы.

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Отмечается, что GIF-анимация по-прежнему остается на платформе, так как система не предусматривает злоупотребления с ее помощью.

При этом в Twitter заявили о том, что им неизвестно о случаях использования PNG-картинок в качестве «оружия» с целью вызвать эпилептический припадок, но руководство компании хочет не допустить возникновения подобных ситуаций.

Тем не менее, атаки на больных эпилепсией в Twitter имели место — об этом сообщали зарубежные СМИ в середине декабря.

Злоумышленники публиковали в комментариях официального аккаунта фонда Epilepsy Foundation анимированные картинки, способные привести к ухудшению состояния здоровья людей, страдающих от светочувствительной эпилепсии.

Тролли специально использовали популярные в фонде хэштеги, чтобы заставить людей просмотреть их сообщения. Кроме того, атаки совершались в ноябре, который был провозглашен Epilepsy Foundation месяцем осведомленности об эпилепсии, а значит количество пользователей, посещавших аккаунт, было больше обычного.

Как сообщили в Epilepsy Foundation, чувствительность к ярким вспышкам наблюдается примерно у 3% больных эпилепсией.

«Несмотря на то что людей, страдающих от фоточувствительной эпилепсии, не так уж много, последствия [таких атак] могут быть очень серьезными. Многие могут даже не подозревать о своей особенности до тех пор, пока у них не случится припадок», — рассказала врач Epilepsy Foundation Жаклин Френч.

В 2016 году в США произошел случай, когда злоумышленник намеренно пытался навредить другому человеку с помощью «гифки». Джон Рэйн Ривелло отправил журналисту Курту Айхенвальду твит с мигающей гифкой в качестве мести, поскольку знал о том, что тот страдает от эпилепсии. Сообщение он сопроводил фразой «ты заслуживаешь припадка за то, что ты написал». После того как жертва получила и открыла сообщение, у нее случился приступ.

Курта Айхенвальда обнаружила его жена, которая отправила в его Twitter сообщение: «Это его жена, ты вызвал у него припадок. У меня есть твои данные, и я заявила в полицию о преступлении».

По словам адвоката, после приступа Айхенвальд на несколько дней был признан нетрудоспособным, потерял чувствительность в левой руке и имел проблемы с речью на протяжении пары недель.

По информации New York Times, причиной ненависти Ривелло могли стать политические взгляды журналиста: во время президентской гонки в США в 2016 году Айхенвальд не раз критически высказывался против президента Дональда Трампа.

Следователи получили ордер на получение доступа к Twitter-аккаунту Ривелло, в котором обнаружили личные сообщения, отправленные другим пользователям: речь в них шла об Айхенвальде. «Я надеюсь, это вызовет у него приступ», «Отправил это (жертве), посмотрим, умрет ли он» и «Я знаю, что он эпилептик», писал Ривелло.

Суд по делу Ривелло запланирован на 31 января 2020 года. Ему может грозить до 10 лет тюрьмы.