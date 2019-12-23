Страдания миллениалов: чем грозит отказ от лайков в Instagram

В 2019 году стало известно, что Instagram планирует полностью отказаться от счетчика лайков, чтобы пользователи перестали сравнивать себя друг с другом и были более свободны при выборе контента, которым они хотели бы поделиться с подписчиками. Портал Business Insider пообщался с психологом Керри Гойетт, специализирующейся на психометрии и прикладном анализе поведения. По ее словам, для некоторых возрастных групп лайки в социальных сетях позволяют чувствовать себя причастным к большому сообществу и отказ от них может негативно сказаться на психическом состоянии таких пользователей.

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«Исследования нейронаук доказывают, что базовые человеческие потребности несильно изменились за последние 10 тысяч лет. Лимбическая система, она же старейшая часть вашего мозга, ставит в приоритет социальные связи и спрашивает: «Являюсь ли я частью общества?» На самом деле мозг постоянно задается этим вопросом», — заявила Гойетт.

Когда человек получает лайки, в мозгу включается система вознаграждения.

Когда же человек думает, что не получает достаточного одобрения, даже если оно выражено в форме «пальцев вверх» в интернете, то это может привести к душевным страданиям и боязни остаться «за бортом» социальной жизни.

Это происходит потому, что мозг постоянно оценивает принадлежность своего владельца к тому или иному обществу.

При этом чувство страха остаться в стороне от остальных варьируется от поколения к поколению. Например, для поколения X, которое взрослело в 70-80-е годы, чувство сопричастности приобретается с помощью работы и личных жизненных достижений.

Что же касается миллениалов, встретивших совершеннолетие уже в новом тысячелетии, то они ощущают принадлежность к обществу через одобрение людей вокруг. Они являются более финансово независимыми по сравнению с предыдущими поколениями, кроме того, для поколения Y характерно получение стандартного академического образования.

Миллениалы с детства привыкли к оценке со стороны семьи и друзей и теперь стремятся получать фидбек из всех сфер, с которыми соприкасаются.

«Это желание одобрения подкрепляется социальными сетями, и миллениалы могут испытывать страдания, если они привыкли сравнивать себя с другими. Сравнение может быть как в форме лайков и количества фолловеров, так и в оценке качества чьей-то жизни. Короче, если вы росли, оценивая свою значимость в сравнении с другими людьми, то отсутствие механизма сравнения может привести к личностному кризису», — считает психолог.

Что же касается поколения Z, то, когда они впервые вышли в интернет, социальные сети уже были повсеместно распространены. Нынешняя молодежь стремится к общению лицом к лицу и использует технологии в качестве инструмента для общения, но не полноценной замены «живым» коммуникациям. Специалистам лишь предстоит оценить, как поколение Z будет утолять свое чувство сопричастности.

Керри Гойетт указывает на то, что лайки в социальных сетях стимулируют выработку дофамина, то есть предоставляют кратковременное счастье.

По ее словам, отказ от счетчика «сердечек» в Instagram и других онлайн-платформах может привести к тому, что люди будут искать другие способы быстрого удовлетворения своих потребностей по принадлежности к обществу.

Науке точно известно, чего хочет человеческий мозг, однако, пока лишь предстоит выяснить, куда двинутся и на что пойдут современные пользователи, лишенные привычных лайков.