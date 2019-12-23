Опасное излучение: на Apple и Samsung подали в суд

Американская юридическая компания FeganScott подала в суд на Apple и Samsung за то, что их устройства якобы превышают установленные в стране нормы излучения, сообщает портал Gizchina. По мнению истца, производители смартфонов «подвергают жизнь клиентов опасности».

Реклама

По словам старшего менеджера FeganScott Бет Феган, компании, выпускающие смартфоны, не соответствующие законодательству, должны нести ответственность за свои действия.

«Смартфоны Apple и Samsung изменили наши жизни. Взрослые, подростки и дети просыпаются и сразу же проверяют свою почту, играют в игры или работают на своих гаджетах.

Они носят их с собой в кармане целый день и буквально засыпают вместе с ними в постели.

Владельцы смартфонов по всей стране должны знать, что их излучение может быть небезопасно, если гаджет касается кожи или находится в непосредственной близости от тела», — заявила Феган.

По ее словам, производители заявили о том, что их смартфоны безвредны, но это не соответствует истине.

«Независимые исследования подтверждают, что уровень излучения сильно превышает установленные федеральные нормы. Когда мы пользуемся смартфонами так, как нам советуют Apple и Samsung, этот показатель иногда превышает норму на 500%. Потребители должны знать правду», — сообщила представительница FeganScott.

Впервые о том, что гаджеты Apple и Samsung могут представлять опасность, заговорили в августе текущего года.

Тогда газета Chicago Tribune провела исследование уровня излучения от нескольких популярных смартфонов. В ходе эксперимента было установлено, что некоторые гаджеты от Apple и Samsung превышают безопасные стандарты.

Главным аутсайдером оказался iPhone 7 — по данным издания, уровень его излучения в два раза выше, чем указано в документации Apple.

Компания Apple опубликовала официальный комментарий, в котором назвала результаты проведенного эксперимента «неточными».

«Все модели iPhone, включая iPhone 7, полностью сертифицированы FCC, а также ведомствами в любой другой стране, где продается iPhone. После тщательного анализа и последующей проверки всех моделей iPhone, протестированных Tribune, мы подтверждаем, что мы соблюдаем все применимые… нормы и ограничения», — сообщил представитель компании.

В Samsung также заявили о том, что все устройства компании, продаваемые в США, соответствуют требованиям FCC.

«Наши устройства тестируются в соответствии с теми же протоколами испытаний, которые используются во всей отрасли», — сообщили в пресс-службе Samsung.

Об эксперименте стало известно Федеральной комиссии по связи (FCC) США, которая заявила о том, что проведет собственное расследование. На официальном сайте ведомства опубликованы его результаты, датируемые 19 декабря.

Как следует из документа, комиссия протестировала смартфоны компаний Apple, Samsung, Motorola и BLU (бренд Vivo).

«Все образцы сотовых телефонов, протестированных лабораторией FCC, как предоставленные производителем, так и купленные FCC самостоятельно, давали максимальные средние значения SAR [Specific Absorption Rate — удельный коэффициент поглощения электромагнитного излучения тканями человека] на 1 г меньшие, чем установленный лимит 1,6 Вт/кг, указанный в правилах FCC.

Таким образом, все испытанные устройства соответствуют пределам радиационного воздействия FCC… эти тесты не выявили доказательств нарушений каких-либо правил FCC относительно максимальных уровней радиочастотного воздействия», — говорится в отчете Федеральной комиссии по связи.

Таким образом, государственное ведомство опровергло опубликованные ранее заявления о том, что популярные модели смартфонов являются опасными для населения. Не исключено, что истцы из FeganScott обратятся к другим независимым экспертам, чтобы доказать свою точку зрения, но по крайней мере в ближайшее время гаджеты Samsung и Apple не станут массово изымать из продаж в США.