«Мир сошел с ума»: как работа на YouTube убивает нервную систему

Ранее портал The Verge рассказывал, как страдают многочисленные модераторы социальной сети Facebook, чья работа заключается в проверке соответствия загружаемых на платформу материалов существующим правилам. При этом им приходится ежедневно смотреть на убийства, насилие и порнографию, чтобы защитить от нежелательного контента миллионы пользователей Facebook. Однако, несмотря на важнейшую роль, которую эти сотрудники играют в компании, они не имеют достойной оплаты и бонусов, так как являются подрядчиками.

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Оказалось, что с такими же проблемами сталкиваются и модераторы, работающие на «корпорацию добра» — Google, а точнее, на принадлежащий ей видеохостинг YouTube. Большое количество жестокого контента отражается на психике сотрудников, которые приходят немного подзаработать, а уходят с посттравматическим расстройством.

Как и в Facebook, модерацией контента на YouTube занимаются подрядчики, которые не являются штатными сотрудниками Google. Самый большой объект, вмещающий в себя сотни модераторов видеохостинга, расположен в техасском Остине.

Сотрудники этого объекта вынуждены смотреть ролики с насилием и жестокостью пять часов в день.

При этом они получают лишь $18,5 в час, или около $37 тыс. в год. Зарплата для модераторов в Остине не растет уже второй год подряд.

При этом, когда будущий сотрудник объекта приходит на собеседование, его не предупреждают о возможных проблемах со здоровьем, которые может вызвать работа модератора.

Один из работников в Остине по имени Питер работает в отделе VE — Violent Extremism [англ. — жестокий экстремизм]. Это считается одним из самых «сложных» направлений.

За последний год один из коллег Питера упал в обморок от переутомления и стресса, вызванного просмотром жестоких видео. Его психика подверглась такому удару, что ему пришлось уйти в неоплачиваемый больничный на два месяца. Другой коллега, у которого началась тревожная депрессия, перестал нормально питаться и был госпитализирован с острой витаминной недостаточностью.

Питер работает на объекте в Остине уже два года. Его родные давно просят его уйти с работы, но он боится, что не сможет найти место с такой же зарплатой. С тех пор, как он стал модератором, он набрал вес и начал терять волосы. Его характер стал вспыльчивым. Каждый раз, когда он проезжает мимо здания, в котором работает, даже в дни выходных, вена на его груди начинает вздуваться.

«Каждый день ты смотришь, как кто-то отрубает кому-то голову, или стреляет в свою девушку. После это ты понимаешь, что мир действительно сошел с ума. От этого ты чувствуешь себя плохо. Ты чувствуешь, что тебе незачем жить. Почему люди делают такое друг с другом?» — рассказал Питер порталу The Verge.

Так как они не являются полноценными сотрудниками, модераторам контента на YouTube положена лишь урезанная медицинская страховка, которая не подразумевает оплачиваемый больничный. При этом «гуглеры» из главных офисов могут уходить в долгосрочные отпуска по состоянию здоровья, в том числе для лечения посттравматического синдрома.

Как и многие его коллеги, Питер является арабоязычным иммигрантом из Ближнего Востока. Работодатель предпочитает модераторов-полиглотов, которые могут распознавать террористическую пропаганду или ненавистнические высказывания и удалять их до того, как они получат распространение на просторах YouTube. Однако, защищая миллионы пользователей от жестокости, модераторы подвергают стрессу самих себя.

Другая сотрудница YouTube по имени Дэйзи стала модератором в надежде позднее стать полноценным «гуглером». На собеседовании ее предупредили, что в рамках работы она сможет столкнуться с неприемлемым контентом, но его просмотр будет ограничен «часом-двумя в неделю». Дэйзи отмечает, что до Google у нее не было проблем со здоровьем.

Ей поручили заниматься просмотром контента, который создавали франкоязычные пользователи — Дэйзи свободно говорит на французском. Поначалу все было неплохо, пока ее лента с роликами не превратилась в сплошное насилие.

13 ноября 2015 года террористы совершили несколько нападений в Париже и пригороде, в ходе которых были убиты 130 человек. Большинство из них погибли во время концерта в театре Батаклан.

«Я целый день смотрела на тела на полу в том театре. Твои нейроны начинают работать по-другому. Все вокруг тебя замедляется», — вспоминает Дэйзи.

В июле 2016 года теракт случился в Ницце — тогда погибли 86 человек. На платформе появились тысячи роликов с неприемлемым на YouTube контентом, из-за чего начальство потребовало от Дэйзи работать еще быстрее и эффективнее, чтобы разобраться с этой проблемой.

Бойфренд Дэйзи заметил, что она стала плохо спать по ночам и часто кричать во сне — из-за кошмаров. Впоследствии у нее начались панические атаки, и ей прописали антидепрессанты. Ее продуктивность упала, что тут же было замечено менеджером, который указал ей на это.

«Все зло человечества льется на тебя дождем. Ты чувствуешь, что у тебя нет от этого спасения. И после этого кое-кто говорит тебе — ну, пора возвращаться к работе. Надо продолжать», — рассказывает Дэйзи.

Уже прошло два года с тех пор, как она ушла из YouTube, но последствия стресса она ощущает до сих пор — у нее все еще бывают приступы паники и она так и не «слезла» с таблеток. При этом объект в Остине работает как раньше — его руководство не делает ничего, чтобы оказать своевременную помощь своим модераторам.