Перепись сим-карт: Госдума взялась за номера

Все российские SIM-карты должны быть подвергнуты инвентаризации — письмо с таким предложением депутат Государственной думы от партии ЛДПР Борис Чернышов отправил на имя руководителя Роскомнадзора Александра Жарова, сообщает принадлежащий Григорию Березкину РБК.

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Чернышов выдвинул три инициативы. Первая — запуск платформы-агрегатора для физических и юридических лиц, позволяющей проверить, какие мобильные номера зарегистрированы на индивида или компанию. Вторая — всероссийская перепись SIM-карт населения, чтобы выявить уже нефункционирующие номера. Кроме того, депутат хочет усилить надзор за оборотом серых «симок» в даркнете.

По словам Чернышова, необходимость этих действий обусловлена тем, что злоумышленники пользуются личными данными законопослушных граждан, регистрируют на них телефонные номера, которые впоследствии используются в преступных схемах.

Из-за этого невиновные люди могут стать фигурантами уголовных дел.

При этом депутат намерен привлечь к переписи и контролю за SIM-картами крупнейших сотовых операторов. Участники «Большой четверки» поддержали инициативу по борьбе с серыми «симками», но подчеркнули, что это потребует финансовых затрат со стороны провайдеров мобильной связи.

«Мы принимаем ряд мер для борьбы с этим явлением, в первую очередь через изменение наших договоров с дилерами, где предусмотрены штрафные санкции за факт выявления серых сим-карт», — заявила пресс-секретарь «Билайн» Анна Айбашева, отметив, что создание единой платформы потребует денежных средств, не предусмотренных бюджетом компании.

Представитель «МегаФона» Никита Данилов считает, что отраслевое законодательство уже и так эффективно борется с нелегальными распространителями SIM-карт, а появление еще одной базы данных создаст дополнительную нагрузку на операторов.

В Tele2 согласились, что существующая в компании система и так хорошо справляется с выявлением недобросовестных граждан, которые нарушают правила реализации SIM-карт. В МТС от комментариев отказались.

В сентябре 2019 года стало известно, что в России началась разработка системы альтернативной идентификации абонентов мобильными операторами по лицу и голосу.

Таким образом, абоненту не придется ходить в офис сотовой компании — если система будет внедрена, то для регистрации в сети абоненту понадобится только собственная фотография и запись голоса. Также отмечается, что новые возможности идентификации помогут внедрению виртуальной SIM-карты, или eSIM, в России.

Кроме того, в прошлом году Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ выступило с инициативой внедрения SIM-карт нового образца, защищенных отечественной системой шифрования. Минкомсвязь указало на тот факт, что SIM-карты иностранного производства, оснащенные зарубежной криптозащитой, могут угрожать безопасности россиян.

Чтобы граждане РФ могли пользоваться своими телефонами и не бояться утечек данных, ведомство предложило использовать систему шифрования, одобренную Федеральной службой безопасности (ФСБ) России. Эти требования предусмотрены так называемым «пакетом Яровой», также известным как пакет антитеррористических поправок. На текущий момент эта инициатива приостановлена.