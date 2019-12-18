Итоги десятилетия: почему Тиму Куку не удается стать Джобсом

Последние десять лет были прибыльными для Apple — доход компании за 2019 год превысил доход за 2009 год в шесть раз. Новая штаб-квартира «яблока» по размерам опережает Пентагон, а каждое продуктовое подразделение отдельно от других легко бы вошло в рейтинг Fortune 500. Однако, как отмечает портал The Verge, особая ценность Apple во все времена заключалась не только в деньгах, но и во внутренней культуре, а также инновациях, но в этих сферах достижения компании за десять лет оставляют желать лучшего.

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В 2010 году у руля Apple все еще стоял Стив Джобс, хотя его здоровье продолжало стремительно ухудшаться. В январе того года он представил iPad, который стал последним продуктом в линейке сверхпопулярных «яблочных» гаджетов, запущенной еще в 1998 году.

Спустя год Джобс официально отошел от дел и скончался в октябре 2011 года, передав бразды правления в руки Тиму Куку, ставшему новым главой компании.

Ему предстояло не только следить за доходами Apple, но и встать у истоков новых продуктов-блокбастеров, которые смогли бы посоперничать с тем, что появилось на рынке при Стиве Джобсе.

Первыми продуктами десятилетия, которыми Apple могла бы гордиться, были легендарный iPhone 4 и обновленный MacBook Air, которые были выпущены в 2010 году. Однако, их разработка велась еще «при Джобсе», а значит Кук не мог присвоить это достижение лично себе.

Первым значимым для Тима Кука релизом стали умные часы Apple Watch образца 2015 года. Однако, до того момента, когда этот гаджет действительно стал одним из лучших в своей категории, пришлось ждать два года — лишь третье поколение часов получило и тот функционал и программное обеспечение, в котором нуждались пользователи.

Кроме того, при Куке в 2016 году были запущены беспроводные наушники AirPods, дизайн которых с тех пор пытаются скопировать многие конкуренты компании.

Влияние и успех Apple Watch и AirPods трудно переоценить, но им так и не удалось приблизиться к тем хитам, которые появились в компании под управлением Стива Джобса.

Даже на долю iPad при повсеместном падении популярности планшетов в 2019 году пришлось больше прибыли, чем на всю категорию «носимых устройств и аксессуаров», куда входят Apple Watch и AirPods.

При этом The Verge отмечает, что в случае с наушниками и часами нельзя возложить всю вину на плечи Тима Кука — технологическая индустрия движется циклично, и в этом десятилетии на рынке не появились новые прорывные гаджеты ни у Apple, ни у любой другой компании.

Однако, есть несколько административных решений, которые принял лично Кук, и которые несут за собой долгоиграющие негативные последствия для компании. Так, например, гендиректор Apple практически игнорировал подразделение Mac — полюбившийся многим ноутбук MacBook Air не получал обновления на протяжении пяти лет.

Кроме того, есть мнение, что Тим Кук нарушил хрупкий баланс между дизайнерами и инженерами Apple, который удавалось поддерживать Джобсу.

Не исключено, что это стало причиной ухода из компании легендарного дизайнера Джонатана Айва, причастного к созданию первого iPhone.

Несмотря на то, что Apple, по слухам, разрабатывает очки дополненной реальности и электромобили, Тим Кук больше не верит в продукты компании — он делает ставку на сервисы, число которых растет с каждым годом. У Apple теперь есть своя платежная система, свой стриминговый и игровой сервисы, свой музыкальный и новостной порталы. Не факт, что всем этим сервисам удастся продержаться на плаву хотя бы пару лет, учитывая большую конкуренцию на рынке.

Пока Apple остается той компанией, которой она была и десять лет назад — одним из самых важных и любимых целой армией фанатов производителей гаджетов, имеющих влияние не только на индустрию, но и на общество в целом. Однако, сейчас нет уверенности в том, получится ли у Apple стать любимым новостным порталом или любимым производителем сериалов. Или выпустить новый продукт, который в будущем сможет сравниться с первым iPhone или iPad.