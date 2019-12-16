«Я очень устал»: самый популярный блогер ушел из YouTube

Звезда YouTube, 30-летний блогер Феликс Чельберг, более известный как PewDiePie, заявил о том, что в 2020 году перестанет выпускать новые ролики. Об этом сообщает ««Би-би-си»».

«В следующем году я хочу отдохнуть от YouTube. Я хотел предупредить вас заранее, потому что уже все решил. Я устал. Чувствую себя очень уставшим. Не знаю, заметно ли это вам», — заявил PewDiePie в одном из своих роликов.

«В следующем году я временно возьму перерыв. Все объясню попозже», — пообещал блогер.

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PewDiePie, являющийся одним из самых популярных YouTube-блогеров в мире, стал знаменитым благодаря своим видео с прохождениями компьютерных игр. На его аккаунт подписаны свыше 102 млн человек. Однако, его канал не является самым многочисленным на платформе — на текущий момент его обгоняет профиль индийский звукозаписывающей компании T-Series, публикующей музыкальные клипы и фильмы (121 млн подписчиков).

Учитывая, что Чельберг анонсировал некие подробности своего перерыва, не исключено, что он займется каким-то новым проектом, требующего максимум тех усилий, которые блогер вкладывает в развитие своего канала.

Кроме того, вероятно, ему вовсе надоела карьера видеоблогера и он решил временно уйти с YouTube, чтобы впоследствии покинуть его насовсем. В пользу этой версии играет его свадьба с Марцией Бизоньин, случившаяся в августе 2019 года — быть может, что семейная жизнь совсем не оставляет Чельбергу времени на летсплеи.

Существует и другой возможный повод для временно ухода с YouTube — это многочисленные скандалы, связанные с именем PewDiePie.

Еще на заре своей популярности блогер экспериментировал с гранями дозволенного, что стоило ему контракта с подразделением компании Disney, заключенного между двумя сторонами еще в 2012 году.

В роликах Чельберга появился нацистский и антисемитский контент, который сам PewDiePie считал безобидными «шутками». В одном из роликов блогера был показан мужчина, одетый как Иисус Христос, который утверждал, что «Гитлер не сделал ничего плохого». Кроме того, на канале Чельберга было опубликовано видео, в котором два молодых жителя Индии держат плакат с надписью «Смерть всем евреям».

Сам PewDiePie сообщил о том, что заплатил этим парням, чтобы они попозировали с плакатом, но был уверен, что они на это не пойдут. Индийцы же утверждают, что не знали смысл написанных слов, а просто выполнили условия сделки. В 2017 году Disney приняла решение расторгнуть контракт с PewDiePie, заявив о том, что его шутки являются неуместными.

Кроме того, в 2019 году Чельберг, сам того не желая, оказался в заголовках новостей, связанных с массовым расстрелом в новозеландском городе Крайстчерч.

Один из преступников, причастных к убийству 50 мирных жителей, вел прямую трансляцию бойни в социальных сетях, а перед самым нападением произнес фразу: «Помните, подписывайтесь на PewDiePie».

Сам блогер отреагировал на это событие в своем Twitter-аккаунте, заявив о том, что не имеет никакого отношения к стрелку.

«Только что узнал об ужасных новостях из новозеландского Крайстчерча. Меня тошнит от того, что этот человек пробормотал мое имя. Мои мысли сейчас вместе с жертвами, их семьями и всеми, кто пострадал от этой трагедии», — заявил Феликс Чельберг. Однако, теперь его имя так или иначе будет навсегда связано с чудовищным преступлением, что явно не пойдет на пользу его бренду.