«На свой лад»: в России создадут нового «убийцу YouTube»

Генеральный директор Mail.Ru Group Борис Добродеев дал интервью РБК, в котором рассказал о планах холдинга создать собственный видеохостинг. Добродеев отметил, что своим ростом показателей Google обязана принадлежащему ей YouTube, а у его компании пока нет прямого конкурента международному сервису.

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«В конце концов все цифровые медиа и площадки будут бороться за time spent — время, которое человек проводит с ними. Мы будем ставить себе задачу сильнее увеличивать time spent, догонять YouTube, увеличивать количество контента, потребляемого вне социального графа», — заявил глава Mail.Ru Group.

Добродеев отметил, что его холдинг уже запустил новостной сервис «Пульс», который составляет персональный список рекомендованных статей для каждого пользователя, и в будущем планируется релиз аналогичного видеосервиса. Его название пока не раскрывается, но его запуск намечен на следующий год. При этом сервис не будет напрямую копировать YouTube.

«Не «лобовой» YouTube, мы сделаем сервис на свой лад», — заявил Борис Добродеев в интервью.

Стоит отметить, что Mail.Ru Group — не первая компания, которая пыталась сделать «YouTube для россиян». Так, одним из самых известных российских видеохостингов является Rutube, чей дизайн практически полностью копирует оригинальный сервис. Сейчас на Rutube выкладываются выпуски отечественных реалити-шоу и других ТВ-программ. При этом для просмотра некоторых роликов необходимо обязательно залогиниться.

Показатели Rutube слишком далеки от YouTube, чтобы их сравнивать — лучшее видео из вкладки «Тренды» на российском хостинге набрало 12 тыс. просмотров. Что же касается сервиса Google, то просмотры роликов из «Трендов» начинаются от 100 тыс. и достигают нескольких миллионов.

В 2007 году на рынке появился сайт Smotri, позволявший бесплатно загружать видеоконтент, вести прямые трансляции, а также просто смотреть и комментировать понравившиеся ролики. Однако, год назад портал кардинально сменил сферу деятельности и теперь является агрегатором видеороликов порнографического характера.

Собственный бесплатный видеохостинг в 2008 году запустила и компания «Яндекс» — он называется «Яндекс.Видео». Сейчас этот сервис является скорее поиском по роликам — на главной странице можно увидеть большое количество фильмов, мультфильмов, сериалов и несколько онлайн-шоу. Если в недрах «Яндекс.Видео» где-то и существует контент, который был сгенерирован пользователями, то обнаружить его на стартовой — весьма затруднительно.

У YouTube ушло много времени, чтобы найти свою бизнес-модель и понять потребность потребителя и его запросы. Зато теперь этот сервис плотно вошел в жизнь пользователей интернета, и ни один аналогичный сервис не может пока с ним конкурировать по количеству активных пользователей, хотя попыток повторить было предостаточно, считает генеральный директор инвестиционной компании Bengala Investment Алексей Буянов.

По его словам, новый проект Mail.Ru Group, с большой вероятностью, встанет в очередь желающих «побить» YouTube, но едва ли сможет с ходу переманить блогеров и активных пользователей, так как создать стоящий, интересный контент будет крайне непросто.

«При этом если Mail.Ru Group удастся создать удобную платформу, встроить новые технологические решения, вписаться в среду прочих сервисов и правильно выбрать «фокус» и свою аудиторию то, как это ранее сделал TikTok, то есть неплохие шансы стать значимой платформой с хорошими перспективами. Ранее была попытка создания видеохостинга Rutube, но, как известно, этот сервис является не очень популярным и грешит слишком большим количеством рекламы, которая отталкивает зрителей от постоянного пользования ресурсом. Нет смысла создавать российский аналог YouTube, а вот хороший видеохостинг для Рунета, построенный на новых технологиях и решениях был бы очень кстати», — заключил собеседник «Газеты.Ru».