Пора двигаться дальше: как выглядит новая консоль от Xbox

Консоль нового поколения от Microsoft получила свое официальное название — Xbox Series X, сообщает портал The Verge. Таким образом, название Project Scarlett, с которым она ранее ассоциировалась, уходит в небытие.

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Xbox Series X была представлена в ходе церемонии награждения Game Awards.

Сама консоль выглядит как массивная башня с решеткой наверху и напоминает персональный компьютер.

Известно, что ее можно использовать как в вертикальном, так и в горизонтальном положении.

Глава подразделения Xbox Фил Спенсер заявил о том, что производительность Series X в четыре раза превосходит Xbox One X, а работает новая консоль гораздо тише. Вычислительная мощность Xbox Series X составляет 12 терафлопс, что в два раза больше, чем у предшественника.

«Мы предсказываем такое будущее, в котором испытаете мгновенное погружение в свои игры, где миры станут еще более реалистичными, захватывающими, отзывчивыми и удивительными, где вы находитесь в самом центре своего игрового опыта. В следующий новогодний сезон Xbox Series X поведет нас в будущее консольных игр. Наш самый быстрый и мощный Xbox установит новую планку производительности, скорости и совместимости», — заявил Спенсер во время презентации. Точная дата релиза и стоимость Xbox Series X пока не объявлена.

К консоли будет прилагаться новый геймпад под названием Xbox Wireless Controller, но по сути он выглядит как и геймпад прошлого поколения. Единственное отличие, которое сразу бросается в глаза — это наличие кнопки «Share».

Сообщается, что Xbox Series X будет совместим с некоторыми старыми играми, которые выходили на Xbox, но не со всеми. Консоль будет поддерживать как диски, так и виртуальные копии игр.

Спенсер пообещал, что ряд крупных игровых студий уже начали работу над играми для Xbox Series X. Чтобы продемонстрировать возможности новой консоли зрителям показали трейлер игры Senua's Saga: Hellblade II, которая является сиквелом Hellblade: Senua's Sacrifice. Дата релиза новой экшен-адвенчуры пока неизвестна.

В Microsoft не прокомментировали слухи о том, что консоль нового поколения будет продаваться в двух вариантах, но нейминг «Series» подразумевает релиз по крайней мере еще одного Xbox. Аналитики по-прежнему предсказывают, что компания выпустит два устройства под брендом Series X, которые будут отличаться ценой и производительностью.

Известно, что ближайший конкурент Microsoft компания Sony подтвердила название собственной консоли нового поколения — Sony PlayStation 5. Однако, пока бренд не проведет официальную презентацию PS5, трудно сказать, кто из двух соперников будет доминировать на рынке консолей в следующие несколько лет.