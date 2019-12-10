Без создателя: анонсирован новый BioShock

Компания 2K Games официально заявила о разработке новой части популярной франшизы BioShock. Об этом говорится на сайте Take-Two Interactive, владеющей 2K Games и Rockstar Games.

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Созданием четвертого по счету BioShock займется свежесозданная студия Cloud Chamber. Ее возглавит Келли Гилмор, которая проработала в подразделении 2K Firaxis Games около двадцати лет. В числе ее проектов значатся популярные стратегии Sid Meier's Civilization и X-COM.

Известно, что геймдизайнер Кен Левин, создавший франшизу, не будет принимать участия в работе над четвертой частью — он занят в другом проекте.

Сообщается, что разработка BioShock будет вестись на протяжении «нескольких следующих лет». Год выхода и платформы пока не называются.

Келли Гилмор отказалась раскрывать IGN, будет ли BioShock 4 прямым продолжением серии или станет перезапуском. Однако, по ее словам, этот проект будет «новой итерацией всей франшизы».

Гилмор также не рассказала, где будет проходить действие игры — в Восторге, Колумбии или каком-то новом городе: «Мы… надеемся, что фанатам понравится наша идея этого окружения. Подробностей придется немного подождать».

Несмотря на отсутствие в Cloud Chamber Левина, над игрой все же будут работать ветераны франшизы — Хоги де ла Плант, креативный директор первых двух частей BioShock, Джонатан Пеллинг, дизайн-директор BioShock Infinite, а также Скотт Синклер, художественный руководитель всех частей игры.

«BioShock — одна из самых любимых, высоко оцененных и популярных франшиз последнего поколения консолей. Мы с нетерпением ждем, как этот культовый шутер от первого лица с мощным сюжетом будет выглядеть в будущем под чутким руководством нашей новой студии Cloud Chamber», — говорится в официальном заявлении президента 2K Давида Исмаилера.

Слухи о том, что пользователей может ждать новый BioShock, появились еще в начале 2018 года, но 2K никак их не комментировала. Три года назад состоялся релиз переиздания трех BioShock и всех DLC в одной коробке, которое получило название BioShock: The Collection. Этот бандл был выпущен, прежде всего, для владельцев современных консолей Xbox One и Playstation 4. Кроме того, в переиздании поменяли текстуры и несколько обновили модели персонажей.

Релиз самой первой части BioShock состоялся в 2007 году.

Известно, что создатели игры вдохновлялись творчеством писательницы Айн Рэнд, что отражено в том числе в именах главных героев и внешнем виде некоторых локаций. Bioshock был тепло принят критиками и получил ряд наград, в том числе звание «Игра года» от BAFTA, Game Informer, Spike Video Game Awards и IGN.