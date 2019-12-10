Конец WhatsApp: какие смартфоны отключат с 1 января

Начиная с 2020 года, мессенджер WhatsApp перестанет работать у миллионов пользователей по всему миру, сообщает Daily Mail. Так, с 1 января сервис станет недоступным для всех владельцев телефонов на базе Windows Phone — известно, что в этот же день Microsoft прекращает поддержку Windows 10 Mobile OS.

Кроме того, с 1 февраля 2020 года поддержки лишатся устройства на базе iOS версии 8 или старше, а также телефоны с Android 2.3.7 или старше.

Владельцы гаджетов с этими операционными системами не смогут создавать новые аккаунты в WhatsApp, а также заново подтвердить уже существующие профили.

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Как заявили в администрации WhatsApp, «так как мы больше не поддерживаем эти [устаревшие] операционные системы, некоторые функции могут отключиться в любой момент».

Мессенджер, принадлежащий корпорации Facebook, продолжит поддержку iPhone с iOS 9, а также смартфонов с Android 4.0.3. Кроме того, некоторые гаджеты с операционной системой KaiOS 2.5.1, основанной на Linux, например JioPhone и JioPhone 2, также сохранят подключение к WhatsApp.

В WhatsApp считают, что старые версии ОС не обладают тем функционалом, который необходим для внедрения новых функций мессенджера в будущем.

«Это было непростое решение, но оно было правильным, если мы хотим обеспечить людей лучшими способами коммуникаций с друзьями, семьей и любимыми с помощью WhatsApp», — сообщили в администрации сервиса.

Впрочем, вышеобозначенные версии iOS и Android являются настолько древними, что в действительности эти меры вряд ли затронут большое количество пользователей. По состоянию на май 2019 года лишь 0,3% всех владельцев Android все еще пользуются ОС версий 2.3.3–2.3.7. Что же касается iOS, то версия под номером «10» или старше установлена на 5% устройств Apple. Как уже упоминалось выше, выпуск новых гаджетов на Windows Phone и вовсе прекращен ее создателем.

О том, что Microsoft откажется от Windows Phone, которую готовила как прямого конкурента Android, стало известно в начале 2019 года. Компания приняла решение уйти с рынка мобильных ОС.

Как сообщили в пресс-службе, Microsoft перестанет выпускать обновления и патчи и другой технический контент для своей операционной системы 10 декабря 2019 года.

К этому моменту пользователям рекомендуется «перейти на Android или iOS», так как использование устройства без техподдержки может скомпрометировать приватность его владельца.

В начале этой недели стало известно, что мессенджер WhatsApp получит новую функцию — теперь бот может запоминать задачи пользователя и присылать ему соответствующие уведомления. Это будет выглядеть следующим образом — пользователь может создавать задачи, отправив прямое сообщение, пересылать сообщения для создания задачи, а затем получать напоминания. Функция является небесплатной и обойдется забывчивому пользователю в $2,99 (около 190 руб.) ежемесячно при бесплатном пробном периоде в одну неделю.