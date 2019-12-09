Новая функция: WhatsApp напомнит о делах

У WhatsApp появилась интеграция с сервисом Any.do — теперь пользователь сможет создавать задачи и получать напоминания, не выходя из мессенджера, сообщает портал 9to5Mac.

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Чат-бот будет направлять юзеру сообщения с просьбой не забыть зарядное устройство дома или продлить автострахование, которые будут появляться среди обычных чатов WhatsApp. Кроме того, эти напоминания можно будет перенаправлять любым контактам из телефонной книги, если они так же не отличаются хорошей памятью.

Если верить официальному сайту, посвященному объединению двух сервисов, то их функционал выглядит следующим образом — создавайте задачи, отправив прямое сообщение, пересылайте сообщение для создания задачи, а затем получайте напоминания.

Однако, если пользователь уже привык к тому, что популярные мессенджеры и все их функции в большинстве своем являются бесплатными, то его ожидает серьезное разочарование — подписка на Any.do обойдется в $2,99 (около 190 руб.) ежемесячно при бесплатном пробном периоде в одну неделю. Владельцам подписки обещают неограниченное количество напоминаний, интеграцию с другими приложениями, настраиваемые повторяющиеся задачи, а также выделение разных типов задач разными цветами.

Несмотря на то, что плата за этот сервис не такая уж высокая, сомнительно, что эта функция станет популярной — все-таки, Any.do не предоставляет уникальные услуги, недоступные для других, бесплатных приложений.

Более того, функция создания задач и отправки напоминаний встроена практически во все современные смартфоны при пользовании календарем, так что ценность подписки, обещающей за три доллара раскрасить задачи во все цвета радуги, кажется сомнительной.

В конце ноября стало известно, что в WhatsApp появится функция автоматического удаления сообщений. Она уже доступна в бета-версии мессенджера и, по слухам, скоро станет доступна всем пользователям в мире.

Известно, что удаление сообщений с течением времени будет доступно во вкладке «Информация о контакте» или «Настройки группы». В последнем случае настраивать самоуничтожение публикаций смогут только администраторы чата. Выбрать произвольное время удаления сообщения не получится, так как периоды строго ограничены разработчиками. Так, сохранить публикацию можно на час, сутки, неделю, месяц или год, по истечении которых она автоматически исчезнет.

Как пояснил «Газете.Ru» консультант Центра информационной безопасности компании «Инфосистемы Джет» Глеб Карманов, автоматическое удаление сообщений в популярных мессенджерах — это тренд на «приватность по умолчанию». По его словам, функция автоудаления снижает вероятность компрометации, но в тоже время не является панацеей.

Кроме того, в ноябре WhatsApp внес изменения в настройки приватности — теперь пользователь сможет указать в своем профиле, кто имеет право добавлять его в групповые чаты.

«Благодаря этой функции пользователи получат возможность более эффективно контролировать количество отправляемых им групповых сообщений. Эти новые настройки появятся у некоторых пользователей уже сегодня и в ближайшие дни станут доступны для всех в последней версии приложения WhatsApp», — заявила администрация мессенджера.