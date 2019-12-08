Цена приватности: почему миллениалы готовы продать свои данные

Молодые люди в возрасте от 20 до 30 лет более склонны к продаже своих персональных данных за деньги, чем старшее поколение, следует из опроса, проведенного провайдером TheBestVPN. Компания опросила тысячу человек, опубликовав результаты исследования под названием «Цена приватности» на своем официальном сайте.

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Респондентам задавали следующие вопросы — думали ли они продать свои персональные данные, сколько, по их мнению, стоит личная информация на рынке и предпринимают ли они усилия по защите своей приватности.

Как оказалось, 94% опрошенных пытаются защищать свою личную информацию, что является хорошим показателем.

Однако, больше половины из этих пользователей ограничиваются использованием паролей и их периодической заменой. Лишь 48% пользуются двухфакторной идентификацией, и только 18% — сервисами с оконечным шифрованием.

Что же касается типов данных, которые, по мнению респондентов, следует защищать, то здесь результаты не обрадовали IT-экспертов. 43,5% и 35% опрошенных заявили о том, что считают самой ценной информацией свои паспортные данные, а также данные банковских карт и счетов соответственно. При этом половина призналась в том, что пострадала от мошеннических действий в результате потери такой информации.

Если верить результатам исследования, другие типы данных не считаются достаточно важными, чтобы прикладывать усилия по их защите. К ним относятся адрес (фактического проживания и IP), отпечатки пальцев и ДНК, геолокация, личные сообщения в чатах, фотографии, запись голоса и т.д. Держать эту информацию в сохранности готовы лишь от 5% до 1% опрошенных.

Когда участникам опроса предложили выбрать, какие персональные данные они бы обменяли на деньги, то 63% охотно согласились продать отчет о своих покупках за последний месяц. 59,3% готовы продать свой электронный адрес, 52,6% — номер мобильного телефона, 36,3% — всю онлайн-переписку в течение месяца. Менее всего американцы готовы расстаться с номером социального страхования, обеспечивающего медицинское обслуживание, но 22% опрошенных не смогли устоять и перед этой возможностью заработать быстрые деньги.

На общий вопрос о том, готовы ли пользователи продать свои личные данные, утвердительно ответили 26,4%.

Но, несмотря на то, что лишь 1 из 4 людей согласны торговать приватностью, в основном ответили «да» представители поколений Y и Z, то есть молодые люди в возрасте от 20 до 30 лет.

При этом именно пользователи этого возраста росли во время повсеместного распространения персональных компьютеров и смартфонов, что делает их технически продвинутыми, но по какой-то причине абсолютно безразличными к собственными данным.

Фактически, чем человек старше, тем больше он беспокоится по поводу того, что кто-то будет использовать его персональные данные, поясняет руководитель группы машинного обучения «Инфосистемы Джет» Николай Князев.

«Это связано с тем, что вся сознательная жизнь молодого поколения связана с возможностями интернета, они выросли при парадигме «любое знание доступно», не собираются ничего скрывать и, более того, сами транслируют свои проявления с помощью социальных сетей, и хотят, чтобы их заметили.

То, что почти половина опрошенных готова также продавать такие интимные данные, как история открытия страниц в браузере (49,5) и записи телефонных разговоров (42%), говорит о том, что молодые люди готовы ничего не скрывать.

К тому же, новые поколения гораздо более толерантно относятся к разным девиациям и нестандартному поведению. А если нечего стесняться — и нечего скрывать. Так рождается новая философия: хочешь жить в бескрайнем море свободных данных — делись», — считает Князев.

Явление конфиденциальности циклично, сообщил «Газете.Ru» генеральный директор компании «Облакотека» Максим Захаренко. В деревнях и общинах приватности не существовало вовсе, в век индустриализации закрытость была максимальной, а в эпоху интернета приватность стала иллюзорной.

«Поколение, которое выросло в сети с возможностью практически безграничного самовыражения через блоги, влоги и всевозможные социальные площадки, попросту не может относиться к своим персональным данным так же трепетно, как предыдущие поколения.

И, если такому человеку предложат заплатить за его персональные данные, то он даже может обрадоваться — ведь, к сожалению или к счастью, большинство личной информации о каждом из нас можно найти в сети и бесплатно», — считает Захаренко.

«Я могу предположить, что это связано с возможностями, которые имеет современная молодежь», — рассказывает Алексей Федоров, глава представительства компании Avast в России и СНГ.

Последние поколения росли в мире, где их окружали социальные сети, была доступна практически любая информация, существовал онлайн-банкинг и многое другое. Они не знают другой жизни и привыкли делиться своими данными — у них много возможностей для этого, и им это доставляет удовольствие.

«Старшие поколения росли совсем в другом мире. Для них это странно, они не очень понимают, зачем нужно сообщать адрес своей электронной почты, например, какой-либо крупной компании. Возможно, есть какой-то негативный опыт, когда все-таки рискнув и поделившись личной информацией, они обнаруживали, что она используется ненадлежащим образом», — заключил собеседник «Газеты.Ru».