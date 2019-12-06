Извинись перед подлодкой: как Маск судится с водолазом

В США продолжается судебное разбирательство между Илоном Маском и дайвером Вернонон Ансвортом, которого глава Tesla и SpaceX бездоказательно обвинил в педофилии. «Газета.Ru» освещала первый и второй дни заседания.

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На третий день разбирательства по делу о клевете защита Маска пыталась заставить водолаза, спасавшего детей из затопленной пещеры в Таиланде, извиниться за критику в адрес мини-субмарины миллиардера, с помощью которой он намеревался помочь пострадавшим. Тогда Ансворт выступил на телевидении и назвал изобретение Маска «PR-трюком», который «не будет работать».

«Вы действительно считаете, что мистер Маск настолько бесчувственный человек, что он создан свою субмарину, совсем не думая о жизнях детей?» — спросил адвокат Илона Маска Билл Прайс.

Прайс задал еще один вопрос: имел ли в виду Ансворт, говоря о «PR-трюке», что Маск не собирается помогать детям. Водолаз ответил утвердительно.

«Не находите ли вы это оскорбительным?» — поинтересовался Прайс, уточнив, собирается ли Ансворт извиниться за эти слова.

«Мое оскорбление относилось к субмарине, а не лично к мистеру Маску. Я не очень понимаю, как мне извиняться в такой ситуации. Это было мое мнение на тот момент, и я от него не откажусь», — ответил истец.

Во второй день судебного разбирательства Ансворт рассказывал присяжным, какой эффект произвели на него слова Маска о «педофиле». Дайвер пожаловался, что почувствовал себя «униженным, оскорбленным и очерненным».

«Как будто мне дали пожизненное без возможности досрочного освобождения. Иногда я чувствовал себя очень уязвимым. Мне тяжело об этом говорить», — сетовал Ансворт.

Теперь же защита Маска пыталась доказать, что чувства Вернона Ансворта пострадали не так серьезно, как он это описывает — более того, дайвер якобы наслаждался своей славой после участия в спасении детей, так как его публично наградили как тайские, так и британские власти (Ансворт является британским экспатом).

Адвокаты миллиардера указали на то, что в SMS-сообщениях, адресованных своим друзьям, Ансворт ни разу не упомянул, что находится в депрессии.

«Я очень редко говорю с друзьями о своем эмоциональном состоянии. Уж точно не в смсках. Я все коплю в себе», — ответил дайвер.

Тогда Билл Прайс продемонстрировал суду фотографию, на которой Ансворт и другие члены спасательной операции позируют вместе с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй на фоне Даунинг-стрит.

«Вы согласитесь с тем, что британский премьер-министр не стала бы фотографироваться с кем-того, кого считают педофилом?» — задал вопрос Прайс.

В этот момент Ансворт неожиданно заговорил о том, что во время приватной встречи принц Уильям в разговоре «упомянул возникшую ситуацию с мистером Маском», но судья перебил его и запретил заканчивать это предложение. Мнение принца на счет Илона Маска и его оскорбления так и остались тайной для присутствующих.

Адвокаты также связались с женой Вернона Ансворта, с которой он не живет вместе, но все еще числится в браке, чтобы она дала ему характеристику. Супруга дайвера заявила о том, что обвинения Ансворта в «педофилии» — это «абсолютная неправда».

В конце заседания Маск признал, что опубликовал злосчастный твит, «не подумав». Это было вызвано тем, что он много раз на повторе посмотрел выступление Ансворта на телевидении, а также переутомлением от многочасовых смен в Tesla и SpaceX.

Как отмечают в зарубежных СМИ, чтобы выиграть в этом деле, Ансворту необходимо показать, что Маск крайне небрежно относится к публикации заведомо ложных сообщений в своих социальных сетях, что привело к моральному ущербу истца. Доказать «злой умысел» в этой ситуации будет гораздо сложнее. Суд между Маском и Ансвортом продлится еще несколько дней.