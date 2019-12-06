«Кремниевая шестерка»: Саша Барон Коэн осудил глав Google

На этой неделе стало известно о том, что сооснователи компании Google Ларри Пейдж и Сергей Брин решили покинуть свои руководящие посты в корпорации. Свое решение они объяснили тем, что Alphabet (материнская компания Google) больше не нуждается в большом количестве руководителей.

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При этом Пейдж и Брин остались в совете директоров Alphabet и сохранили пакеты акций, позволяющие им иметь последнее слово при принятии любых решений.

На уход отцов-основателей из Google обратил внимание голливудский актер Саша Барон Коэн, известный своими комедийными ролями. В своем Twitter-аккаунте он выступил с жесткой критикой Пейджа и Брина.

Larry and Sergey, first you drop your "Don't Be Evil" mantra, now you "drop out"? You still control 51% of voting shares, so stop @Google and @YouTube from spreading white supremacy & conspiracies. So long as you profit from hate, you are the #SiliconSix https://t.co/p5oi3TxGhe — Sacha Baron Cohen (@SachaBaronCohen) 4 декабря 2019 г.

«Ларри и Сергей, сначала вы отказались от своей мантры «не будь злом», а теперь и вовсе отстранились? Вы по-прежнему контролируете 51% акций, поэтому остановите распространение конспирологических теорий и видео о превосходстве белой расы в Google и YouTube. Если вы зарабатываете на ненависти, то вы часть «Кремниевой шестерки», — пишет комик.

В мае 2018 года стало известно о том, что Google больше не «корпорация добра» — из корпоративного кодекса сотрудников компании пропала фраза «не будь злом», которая была неофициальным девизом компании на протяжении 18 лет.

Что же касается «Кремниевой шестерки», то этот термин придумал сам Саша Барон Коэн в ноябре текущего года.

Тогда он выступил с речью в рамках мероприятия Антидиффамационной лиги США — организации, призванной противостоять антисемитизму. Артист призвал к ответу шестерых американских миллиардеров, которых назвал «кремниевыми» — это руководители крупнейших IT-гигантов. В список Коэна вошли Марк Цукерберг (Facebook), Сундар Пичаи (Google), Сьюзан Войжицки (YouTube), Джек Дорси (Twitter) и вышеобозначенные Ларри Пейдж и Сергей Брин.

По словам актера, эти шесть людей контролируют всю информацию в мире, но вместо того, чтобы продвигать демократические ценности, заботятся только о ценах на свои акции.

«Это идеологический империализм — шесть неизбранных индивидов в Кремниевой долине навязывают свое видение мира всем остальным, при этом не отвечают перед государством и ведут себя так, как будто они выше закона. Такое ощущение, что мы живем в Римской империи, а Марк Цукерберг — это Цезарь. По крайней мере, это объяснило бы его прическу», — заявил Саша Барон Коэн.

Стоит отметить, что в тот вечер именно Цукербергу досталось больше всех. Актер раскритиковал политику Facebook касательно публикации пропагандистских объявлений, чья достоверность не проверяется дополнительно — по мнению Цукерберга, пользователи «должны сами видеть, что говорят политики, которых они выбирали или не выбирали, чтобы самостоятельно сделать выводы». Комику же такой подход категорически не понравился.

«Если вы заплатите, Facebook опубликует любую «политическую» рекламу, какую вы захотите, даже если это ложь.

Он даже поможет вам таргетировать эту ложь на правильных пользователей для максимального эффекта. Следуя этой извращенной логике, если бы Facebook существовал в 1930-е годы, то он разрешил бы Гитлеру выкладывать 30-секундные ролики со своим «решением еврейской проблемы», — негодовал актер.