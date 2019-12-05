«Оставили нас страдать»: в Google недовольны уходом Брина

На этой неделе сооснователи поисковой системы Google Ларри Пейдж и Сергей Брин приняли решение покинуть свои посты — ранее они занимали должности генерального директора и президента холдинга Alphabet соответственно.

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В своем прощальном письме Пейдж и Брин мотивировали свою отставку тем, что нынешняя система менеджмента в Alphabet и принадлежащем ему Google является неэффективной.

«Alphabet и Google больше не нужны два генеральных директора и президент», — заявили бизнесмены.

Однако бывшие и нынешние сотрудники Google усмотрели в этом шаге нежелание разбираться с многочисленными проблемами в компании, сообщает Business Insider.

На фоне трудностей уход Брина и Пейджа выглядит как бегство.

«Некоторые сотрудники надеялись, что сооснователи вернутся к работе и разберутся с проблемами, но вместо этого они поддержали статус-кво», — пишет в своем Twitter старший продакт-менеджер YouTube (принадлежит Google) Том Карло.

In some ways, it's helpful to people who might want to advocate for internal change. There was a subset of employees who thought the founders might come back and set things right, but today they essentially endorsed the status quo. — Ok, Sooner. (@tomkarlo) 4 декабря 2019 г.

Экс-инженер Google Колин МакМиллен опубликовал твит, в котором утверждает, что уход отцов-основателей просто формальность — «мы и так знали, что Ларри и Сергей ничего особо не делают».

does it, though?



i mean, this only seems to formalize what we already knew, which is that Larry & Sergey weren't doing much — mcmillen (@mcmillen) 3 декабря 2019 г.

Решила высказаться и Ребекка Риверс, которую руководство Google уволило в прошлом месяце «за систематические нарушения правил поведения». На самом деле Риверс была одной из активисток, организовавших забастовки «гуглеров» против произвола начальства.

«Вместо того чтобы вступиться за своих сотрудников, они [Брин и Пейдж] сложили свои полномочия и оставили нас страдать. Гордые и смелые Ларри и Сергей», — написала Риверс в соцсетях.

Instead of taking a stand for their employees, they are abdicating their responsibilities and leaving us to suffer.



The proud and brave Larry and Sergey.#DontBeEvil #ConventionalCompany — Rebecca Rivers (@Tri_Becca90) 3 декабря 2019 г.

Не остался в стороне и аккаунт Google Walkout For Real Change‏, созданный специально для освещения проблем в компании.

«Нам смешно, но некоторые действительно надеялись, что Сергей и Ларри появятся и «исправят» Google. Вместо того, что спасти тонущий корабль, они с него спрыгнули», — пишет владелец аккаунта.

We kid, but here's the thing: some had seriously hoped Sergey and Larry would step in and fix Google. Instead of righting the sinking ship, they jumped ship. Only workers like the #thanksgivingfour will fix Google. https://t.co/HYf5pft6Gy — Google Walkout For Real Change (@GoogleWalkout) 3 декабря 2019 г.

Проблемы, о которых говорят сотрудники, включают в себя многочисленные случаи харассмента на рабочем месте, которые не были расследованы, а насильникам удалось сохранить свои должности и остаться безнаказанными.

Кроме того, когда недовольные таким положением дел «гуглеры» принимали участие в забастовках, чтобы показать, что им не все равно, они сталкивались с «местью» со стороны руководства, выраженной в понижении должности или увольнении.

Кроме того, на текущий момент Google находится под пристальным вниманием американских властей, которые подозревают корпорацию в монополизации рынка. Разбираться со всем этим теперь предстоит Сундару Пичаи, который отныне является генеральным директором и Google, и Alphabet.

Впрочем, есть мнение, что Пейджу и Брину, которые сохранили свои места в совете директоров, а также внушительный пакет акций, тоже придется так или иначе отвечать за противоречия в Google.

Кандидат в президенты США от демократов Элизабет Уоррен, известная своим крайне скептическим отношением к Кремниевой долине, опубликовала твит, в котором утверждает, что Ларри Пейджу все равно не отвертеться от дачи показаний в конгрессе.

«Классный ход, Ларри Пейдж! Напомню по-быстрому: мы все еще ждем тебя с показаниями в Конгрессе. Смена твоей должности с учетом сохранения места в совете и контроля над компанией не освободит тебя от ответственности», — заявила политик в своем Twitter-аккаунте.

Congrats on the move, Larry Page! Quick reminder: We do still expect you to testify before Congress. And changing your title while staying on the board and retaining effective control of it will not exempt you from accountability.https://t.co/Hr0w3Kz6zg — Elizabeth Warren (@ewarren) 4 декабря 2019 г.

В марте текущего года Уоррен заявила, что в случае избрания президентом ее администрация займется преобразованием технологического сектора экономики США, что будет включать в себя «разрушение» Amazon, Facebook и Google.

«Чтобы восстановить баланс сил в нашей демократии, способствовать конкуренции и быть уверенными в том, что технологические инновации следующего поколения будут не менее яркими, чем в прошлом, необходимо разрушить наши крупнейшие технологические компании», — сообщила кандидат в президенты. По ее словам, IT-гиганты буквально уничтожили честную конкуренцию.