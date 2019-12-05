Никогда не спит: iPhone 11 Pro шпионит за владельцем

Во флагмане от Apple iPhone 11 Pro была обнаружена проблема с приватностью — как оказалось, гаджет собирает данные о геолокации своего владельца даже тогда, когда ему запрещают это делать. Своим исследованием по этому вопросу поделился ИБ-эксперт Брайан Кребс в своем блоге Krebs On Security.

Кребс указал на то, что на дисплее его iPhone 11 Pro отображается маленькая иконка стрелочки, символизирующая сбор геолокационных данных на устройствах на базе iOS. При этом специалист заранее отключил сбор такой информации в каждом приложении.

По словам эксперта, эта проблема сохраняется на iPhone 11 Pro с версией iOS 13.2.3 — об этом свидетельствуют сообщения других пользователей на официальном форуме техподдержки Apple. При этом, например, в iPhone 8 с операционной системой последней версии иконка стрелочки не наблюдается.

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Брайан Кребс решил, что это просто баг, и обратился в пресс-службу Apple за объяснением. Как оказалось, в компании не только знают о сборе этих данных, но и считают его абсолютно нормальным.

«Иконка Location Services появляется в строке состояния, когда функция Location Services включена. Иконка показывает, что существуют системные сервисы, у которых нельзя отключить сбор данных», — заявил инженер Apple в ответ на запрос Кребса.

Однако в политике приватности Apple касательно Location Services в iPhone говорится следующее: «Если Location Services включена, ваш iPhone будет периодически отправлять данные с геометкой близлежащих точек Wi-Fi или базовых станций мобильной связи». При этом отдельно прописано, что пользователь может отключить Location Services одним свайпом. После этого стрелочка-индикатор работающей функции Location Services пропадает до следующего включения.

Как оказалось, существуют модели iPhone, например, новый iPhone 11 Pro, которые включают в себя сервисы, для которых сбор геолокационных данных отключить невозможно. При этом в политике приватности этот нюанс никак не отображен.

Если постоянная слежка сильно беспокоит владельца iPhone, то он может зайти в системные настройки и полностью отключить передачу геометок. Но тогда эта передача этой информации будет отключена на всем устройстве, что может быть не очень удобно для ряда приложений.

Сбором персональных данных о пользователях занимаются многие компании из Кремниевой долины. В начале ноября появилась информация о том, что в настройках Google Chrome существует страница, на которой хранятся данные о пользователе, сгенерированные алгоритмами IT-гиганта. Там можно узнать о собственных интересах, уровне дохода, работодателе и образовании. Ничего из этого пользователь не сообщает компании добровольно — выводы делает искусственный интеллект, основываясь на поисковых запросах юзера. При этом заключения, к которым приходит ИИ, являются пугающе точными.

Кроме того, в августе прошлого года стало известно, что Google следит за передвижениями своих пользователей, даже если они предпочли отключить такую функцию в настройках приватности. Позже компания заявила о том, что не собирается прекращать такую практику, так как хранение данных о геолокации улучшает пользовательский опыт. В слежке была также уличена Apple — выяснилось, что iPhone в течение дня собирает огромное количество информации о передвижениях своего владельца, запоминая даты, адреса и продолжительность всех визитов.