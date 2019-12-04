В погоне за китайцами: как Apple поменяет схему для iPhone

Уже в 2021 году Apple может внести изменения в график выхода новых iPhone, сообщает CNBC со ссылкой на аналитиков JP Morgan. Если верить прогнозам, бренд перейдет на новую систему, позволяющую выпускать новые модели iPhone дважды в год.

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Новая схема поможет Apple избежать традиционной сезонности новых iPhone (по традиции, последние несколько лет презентации «яблочных» смартфонов происходят в сентябре).

Благодаря этому, компания сможет более успешно конкурировать на рынке мобильных устройств, так как у нее появится возможность внедрять новые технологии в течение шести, а не двенадцати месяцев.

Эта схема могла бы быть актуальной для «яблока» и в 2020 году, учитывая, что другие вендоры уже выпускают устройства с 5G, а iPhone с поддержкой связи пятого поколения не увидит свет до сентября следующего года. Однако, в JP Morgan уверены, что переход на новый график потребует много времени.

Начиная с 2011 года, Apple выпускает флагманские iPhone осенью, из-за чего последний квартал года становится самым прибыльным для компании из-за новогодних праздников и покупки новых гаджетов для себя и в подарок. По мнению экспертов из JP Morgan, переход на два главных мероприятия в год станет сменой парадигмы для компании.

«Исходя из наших данных о цепочке поставок, мы ожидаем стратегического изменения в частоте выпуска, начиная с двух новых моделей iPhone в первой половине 2021 года и двух iPhone во второй половине 2021 года, что позволит сгладить сезонность релиза», — заявил аналитик JP Morgan Самик Чаттерджи.

Что же касается 2020 года, то в компании прогнозируют выпуск сразу четырех новых iPhone в рамках одной презентации. Ранее количество новинок никогда не превышало трех за раз. Кроме того, ожидается релиз бюджетного смартфона, который будет напоминать iPhone 8 — по слухам, это устройство получит название iPhone SE2 и будет выпущено ближайшей весной.

По словам Чаттерджи, все четыре «осенних» iPhone получат продвинутые OLED-экраны и поддержку 5G. Однако, некоторые модели не получат технологию mmWave, которая подразумевает более быструю передачу данных.

«Линейка второй половины 2020 года будет включать iPhone с OLED-дисплеями в размерах 5,4 дюйма (одна модель), 6,1 дюйма (две модели) и 6,7 дюйма (одна модель). Две флагманские модели (6,1″ и 6,7″) получат поддержку mmWave, тройную камеру и чувствительный 3D-сканер, в то время как бюджетные модели (6,1″ и 5,4″) — только sub-6 ГГц и двойную камеру без сканера», — сообщил аналитик.

По его мнению, новые размеры экранов, а также 5G может стать хорошим стимулом для владельцев iPhone приобрести новое, более современное устройство.

Наличие в прогнозе JP Morgan iPhone с диагональю 6,7 дюйма вселяет уверенность в то, что в 2020 году Apple действительно выпустит свой самый большой смартфон в истории — такие слухи появились на прошлой неделе. Кроме того, в новой линейке появится устройство с экраном в 5,4 дюйма, что тоже является нетипичным для компании — если он действительно увидит свет, то Apple впервые уменьшит экран iPhone следующего поколения, отойдя от тренда бесконечного увеличения дисплея.

Что же касается iPhone SE2, то он, вероятно, представлен широкой публике уже в марте 2020 года. По слухам, стоимость iPhone SE2 будет начинаться с $399 (около 25 тыс. руб. по текущему курсу).