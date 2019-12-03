TikTok наступает: почему в США боятся популярного сервиса

Главный враг Цукерберга

Apple выложила список самых скачиваемых приложений, который практически не отличается от рейтинга 2018 года — первые три места заняли YouTube, Instagram и Snapchat. Однако, на четвертую строчку неожиданно поднялась китайская социальная сеть TikTok, оставив позади Gmail, Netflix и Facebook.

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Что же собой представляет сервис, который, по прогнозам аналитиков, вскоре догонит и перегонит Instagram? Разработчиком TikTok является компания ByteDance. В 2017 году ByteDance приобрела популярную социальную сеть Musical.ly и интегрировала ее в TikTok. В Китае этот сервис известен как Douyin.

Пользователи TikTok при помощи продвинутого редактора записывают короткие видео с музыкой и эффектами на самые разные темы. Популярность в том числе TikTok обусловлена тем, что он позволяет непрофессионалам в несколько кликов создавать сложные ролики, что невозможно в том же Instagram.

Аудитория TikTok составляет сотни миллионов пользователей. При этом 40% юзеров — дети и подростки до 18 лет.

В TikTok часто устраивают разнообразные челленджи и флешмобы. Одна из самых популярных песен 2019 года, сумевшая стать номером один в чартe Billboard 100, «Old Town Road» за авторством рэпера Lil Nas X, появилась на свет благодаря TikTok.

Известно, что еще три года назад Musical.ly хотел купить глава Facebook Марк Цукерберг, но переговоры не увенчались успехом. Теперь же Цукерберг считает TikTok своим главным конкурентом и планирует выпустить похожее приложение, чтобы переманить часть аудитории к себе. В Instagram, также принадлежащем корпорации, тоже тестируется функционал, напоминающий TikTok. Впрочем, учитывая репутацию Facebook и ее создателя в сборе и сохранности персональных данных юзеров, многие пользователи не захотят пользоваться этим сервисом.

Танцующие шпионы

Разумеется, не только Цукерберг волнуется из-за TikTok. Так как разработчиком сервиса является крупная китайская компания, это не может не вызывать у американских властей подозрений в шпионаже в пользу правительства КНР.

«Сейчас модно притворяться, что опасения по поводу доминирования Китая в сфере технологий — просто «дымовая завеса», созданная чиновниками из США, но если вам действительно есть дело до собственной приватности, безопасности и модерирования контента, вам следует задуматься при использовании TikTok», — написал в своем Twitter-аккаунте профессор Стэнфорда и экс-менеджер Facebook по вопросам безопасности Алекс Стамос.

В конце октября 2019 года несколько американских политиков потребовали присутствия представителей TikTok на одном из заседаний конгресса США. Парламентарии намеревались прояснить ситуацию с возможной «отчетностью» сервиса китайскому правительству.

Сенатор от Арканзаса Том Коттон также выразил обеспокоенность тем, что TikTok сможет стать платформой для потенциального иностранного вмешательства, как это случилось с Facebook и Twitter во время президентских выборов в США в 2016 году.

.@SenSchumer and I are concerned about the risk Chinese-owned @tiktok_us may pose to our national security. We requested the Acting Director of National Intelligence conduct an assessment of this platform and brief Congress on his findings. https://t.co/tGmt5ysWza — Tom Cotton (@SenTomCotton) October 24, 2019

ByteDance утверждает, что в TikTok нет места политической рекламе, но сенатор волнуется, что Китай сможет найти другие способы использовать личные данные пользователей, чтобы оказывать на них влияние.

Если вспомнить об американских санкциях в отношении китайского вендора Huawei, чья вина в шпионаже так и не была доказана, то

есть все основания полагать, что в ближайшем будущем TikTok может столкнуться с некими ограничениями со стороны США.

Как предсказывает «Би-би-си», в самом худшем случае TikTok может быть заблокирован на территории Штатов. Кроме того, ByteDance могут вынудить продать TikTok другой технологической компании, сохранив Douyin в КНР.

Если же TikTok удастся уладить все противоречия с американскими властями, то у сервисов Google и Facebook впервые появится могущественный конкурент не из Кремниевой долины. Впрочем, шансов на то, что США даст китайской компании безнаказанно собирать персональные данные американцев, не так уж много.