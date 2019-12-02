Всех в базу: ЦБ придумал новый способ борьбы с отмыванием денег

Центробанк планирует создать единую систему оценки устройств, куда войдут смартфоны, планшеты и компьютеры, с помощью которых юридические лица осуществляют переводы, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК. Таким образом ЦБ намерен бороться с сомнительными операциями и отмыванием денег.

Известно, что установочная встреча по этому вопросу назначена на декабрь текущего года.

Этот проект можно назвать перезапуском, так как Банк России обязал российские кредитные организации следить за устройствами своих клиентов еще в апреле 2018 года. Тогда каждому гаджету присваивался свой идентификационный номер. Однако, у каждого банка существует своя, отдельная база, которые никак не объединены между собой.

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По словам источника РБК, проект по созданию единой базы под названием «Анализ технических устройств» тестировался на протяжении лета, но «без энтузиазма».

Теперь же Центробанк намерен вдохнуть в него новую жизнь, став оператором всей платформы — ЦБ будет аккумулировать информацию, анализировать ее, а затем передавать некие данные кредитным организациям.

Проект сменил и название — теперь оно звучит как «Сервис анализа технических устройств», рассказала изданию управляющий директор Ассоциации ФинТех Татьяна Жаркова. По ее словам, технология, протестированная на операциях юридических лиц, показала «высокий потенциал». Подозрения у банков будут вызывать устройства, которыми пользуются сразу несколько клиентов, или устройства, одновременно зарегистрированные в разных банках.

Как отметил партнер юридической фирмы «Арбитраж.ру» Владимир Ефремов, этот проект станет угрозой для тех, кто занимается отмыванием денег, потому что они имеют большое количество счетов в разных банках, но ограниченное число гаджетов, с которых совершаются операции,

то есть эти клиенты будут расценены системой как пользователи из высокой группы риска.

В конце октября 2019 года стало известно, что участники рынка, куда входят банки, страховые компании, брокеры, пенсионные фонды и другие, попросили Центральный банк отменить 27 «антиотмывочных» норм. В частности, речь идет о нормах законодательства, которые, по мнению финансовых игроков, устарели и усложняют производство.

Сейчас порядок применения «антиомывочных мер» регулируется Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ. По большей части они касаются идентификации клиентов и запросов документов.

Например, бизнес предложил не запрашивать у клиентов-иностранцев миграционные карты или разрешения на пребывание в России, так как это удлиняет процесс согласования.

Кроме того, предлагается установить минимальную сумму транзакции, когда кредитные организации не будут устанавливать, кто получает выгоду от финансовой операции. В ряде случаев вопрос о бенефициарах нужно опустить, например, если клиент оплачивают учебу ребенка или коммунальные квитанции родственников.

Следующее предложение, о котором стало известно — не распространять нормы законодательства об отмывании денег на инвестиционных советников. Они обязаны контролировать операции клиентов.

Также бизнес просит увеличить cтраховые премии, которые можно выплатить клиентам без идентификации, — с 15 тыс. до 100 тыс. рублей. Текущий лимит отстает от среднего размера премий, выплачиваемых, например, по ОСАГО. В пресс-службе ЦБ «Газете.Ru» подтвердили поступление предложений.