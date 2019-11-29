«Настроил аккаунт»: как создатель Instagram выручил Папу

Сооснователь Instagram Кевин Систром, покинувший компанию и отправившийся в вольное плавание в сентябре прошлого года, дал интервью порталу The Cut. Он рассказал о своем отношении к социальным сетям, о причинах запрета на «голые» фотографии в рамках платформы и о том, как Instagram повлиял на пользовательский опыт среди людей во всем мире.

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Также Систром поделился историей о том, как в 2016 году он ездил в Ватикан, чтобы лично подключить к Instagram Папу Римского Франциска. Как вспоминает разработчик, это был «волшебный момент».

Впервые Систром посетил Ватикан, чтобы просто предложить понтифику рассмотреть возможность регистрации в Instagram. По его словам, фотохостинг является отличной площадкой для любого человека, которому есть, что сказать.

Папа Франциск ответил, что его команда обсудит это предложение и выдаст решение.

«Но они не самые главные тут, потому что у каждого есть начальник. Даже у меня есть босс», — заявил Папа Римский и показал пальцем вверх. Систром отметил, что это было очень смешно.

Прошло несколько недель, и в офис Instagram позвонили из Ватикана с просьбой приехать и подключить Папу к сервису. Систром ответил, что нужно лишь заполнить анкету и нажать на кнопку.

«Но тут мой операционный директор подошел ко мне, ткнул меня локтем в плечо и сказал, чтобы я собирался в Рим», — вспоминает основатель Instagram.

В Ватикане Систром ожидал понтифика после мессы.

«Он вошел в комнату, повернулся ко мне и воскликнул: «Кевин!». Такое ощущение, что он встретил старого друга из баскетбольной команды. Я наслаждался этим моментом, а его добродушие и скромность на протяжении регистрации очень помогли. У меня был iPad, я заполнил все поля, включая имя при регистрации. Ему осталось только нажать на кнопку», — рассказал разработчик.

Стоит отметить, что прошло уже три года, а Папа Римский продолжает оставаться активным пользователем Instagram — за его публикациями следят 6,3 млн человек.

Кевин Систром и Майк Кригер создали Instagram в 2010 году. Спустя два года глава Facebook Марк Цукерберг разглядел в фотохостинге потенциал и приобрел сервис за $1 млрд. На текущий момент Instagram оценивается в $100 млрд, что в сто раз выше его стоимости приобретения Марком Цукербергом.

Как признался Систром в интервью The Cut, некоторое время он и Кригер верили, что их платформа будет максимально независимой. Однако, так продолжалось ровно до того момента, как на горизонте появился Цукерберг.

«...Он [Цукерберг] предложил нам очень привлекательное будущее, в котором мы будем работать сообща, но Instagram сохранит независимость, и именно мы будем заниматься его развитием», — рассказал Систром.

Тем не менее, идиллии пришел конец уже в 2018 году — Систром и Кригер неожиданно заявили о том, что они решили покинуть Facebook, а значит и свое детище, которое теперь принадлежало корпорации Цукерберга.

«Майк и я благодарны за последние восемь лет в Instagram и шесть лет с командой Facebook. Мы выросли от 13 сотрудников до тысячи с офисами по всему миру, создавая продукты, которыми пользуется и любит около миллиарда человек. Теперь мы готовы открыть следующую главу. Мы планируем немного отдохнуть, чтобы исследовать границы нашего любопытства и креативности. Создание новых проектов требует шага назад, чтобы понять, что нас вдохновляет и что нужно этому миру — этим мы и хотим заняться», — заявил Систром в официальном блоге Instagram.

Многие заподозрили в таком неожиданном уходе неладное. Как сообщили источники Bloomberg, основателям Instagram якобы не понравилось ежедневное вмешательство Марка Цукерберга в дела платформы. Когда сервис был куплен Facebook в 2012 году, Систрому и Кригеру удалось сохранить бренд и определенную автономность, но вместе с ростом показателей Instagram росли и ожидания Цукерберга.

Если раньше им удавалось не соглашаться с мнением главы Facebook, если оно противоречило их убеждениям, то впоследствии это начало раздражать Цукерберга, который делает большую ставку на фотосервис в планировании будущего всей компании из-за его популярности и успешности.

В ноябре 2019 года у Кевина Систрома спросили, продал бы он Instagram Цукербергу еще раз, если бы знал, как все в итоге обернется.

«Когда кто-то приходит к вам и предлагает $1 млрд на 11 человек, что бы вы ответили?» — задал риторический вопрос Систром. Как заявил 35-летний бизнесмен годом ранее, он еще довольно молод, и поэтому со временем ему не составит труда придумать еще «парочку других инстаграмов».