Huawei Mate 30 Pro: съемка без границ

Экран — не предел

Первое, что удивляет при распаковке Huawei Mate 30 Pro, – его необычный дизайн, а именно – основная камера с четырьмя объективами, вписанная в круг, а также экран с закругленными гранями – фишка, которая увеличивает активную поверхность экрана. Подобное решение уже было использовано, в том числе и другими производителями смартфонов, но пока оно не является широкораспространенным, а потому вызывает неподдельный восторг — создается ощущение, что экран не заканчивается на передней панели, а продолжается бесконечно.

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Сбоку у Huawei Mate 30 Pro находится единственная физическая кнопка, ответственная за включение и выключение смартфона. На нижнем торце расположился слот для SIM-карты и карты памяти, а также разъем для зарядки. Шнур типа USB-С и адаптер к нему, а также гарнитура идут в комплекте. Кстати, гаджет поддерживает и быструю, и реверсивную беспроводную зарядки. Аккумулятор устройства вмещает в себя внушительные 4500 мАч, которых с головой хватает на сутки непрерывного использования без подзарядки.

Смартфон в России представлен в одном цвете — космическом серебристом.

Huawei Mate 30 Pro создан на базе новейшего процессора Kirin 990, еще более производительного и энергоэффективного. Благодаря усовершенствованной системе теплоотвода смартфон не перегревается при сложных задачах, например, при использовании энергоемких приложений.

close Павел Ткачук

Сияющее гало

Одно из главных преимуществ Huawei Mate 30 Pro – это камера, а точнее сразу четыре, вписанные в сияющее гало, плюс одна фронтальная. Для съемки фотографий есть несколько режимов: если включить искусственный интеллект, то они выбираются автоматически. В портретном – интересно делать снимки с эффектом боке: человек (или несколько) выходит четко, а фон за ним размывается.

Для тех, кто использует камеру для видео, а не для фото, тоже найдутся приятные сюрпризы — кинообъектив в 40 МП имеет режим ультраширокоугольной съемки, ультразамедленной съемки, а также обновленный режим покадровой съемки в формате 4K даже при недостаточном освещении.

close Павел Ткачук

Альтернатива Google

Смартфон Huawei Mate 30 Pro работает на основе операционной системы EMUI 10, фирменной оболочки Huawei, которая базируется на открытой версии ОС Android 10, а значит, интерфейс остался прежним: поменялись только цвета, став более комфортными для глаз. Главное, чего будет не хватать пользователю Android, когда он возьмет в руки гаджет, – это отсутствие магазина приложений Play Market, а также других сервисов Google – американские санкции в отношении Huawei привели к тому, что от привычных многим Google Maps, Gmail и Chrome пришлось отказаться.

Однако приспособиться к этому будет не так уж сложно. В Huawei Mate 30 Pro установлен свой фирменный браузер, а также магазин приложений AppGallery, с помощью которого можно установить различные приложения и игры, доступные и в Play Market. Более того, специально для россиян в AppGallery можно найти большое количество сервисов отечественных разработчиков, например, «Яндекса» или Mail.Ru Group, которые специально адаптированы для россиян и для многих являются более удобными, чем сервисы от Google.

Даже если отказаться от привычных приложений затруднительно (например, в AppGallery нет Instagram или Facebook), их можно загрузить отдельно, найдя в интернете прямую ссылку. Да, это чуть сложнее, чем скачать напрямую из магазина, но в конечном итоге приложение будет установлено, и им можно будет пользоваться вопреки санкциям США.

Язык жестов

Отдельно хочется отметить продвинутую систему жестов, с помощью которых можно управлять Huawei Mate 30 Pro. На жесты подвязаны многие функции смартфона, например, увеличение или уменьшение громкости. Так как у смартфона отсутствует механическая «качелька» для регулировки, изменить уровень звука можно двойным тапом по правому или левому краю дисплея, а затем пальцем перетащить бегунок в нужную сторону.

В Huawei Mate 30 Pro предусмотрены и другие жесты. Например, устройство позволяет управлять им, не касаясь экрана. Так, при включении специальной функции можно листать альбом, помахивая рукой в воздухе. Также с помощью жеста можно сделать скриншот, просто сжав кулак перед фронтальным датчиком гаджета.

close Павел Ткачук

Подводя итог, стоит сказать, что Huawei Mate 30 Pro — современный, высокотехнологичный смартфон с отличной камерой, не только не уступающей, но и превосходящей по характеристикам некоторые профессиональные зеркальные камеры. Кроме того, внешний вид гаджета выгодно выделяет его на фоне смартфонов с более низким соотношением screen-to-body, так что Huawei Mate 30 Pro одинаково хорош и внутри, и снаружи.

Сообщается, что количество желающих сделать предзаказ нового Mate 30 Proбыло так много, что лимитированное предложение от Huawei закончилось раньше объявленного срока. Принять участие в акции изъявили желание свыше 6 тыс. человек, но получить скидку на покупку смогут только первые 300 покупателей. После 6 декабря смартфон поступит в продажу в фирменные магазины Huawei.