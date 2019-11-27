Apple наш: «яблочная» компания признала Крым российским

Компания Apple выполнила требования российских властей и внесла изменения в сервис «Погода» — теперь Республика Крым отображается в нем как территория России, сообщил журналистам глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

«Сегодня они [Apple] доложили, что, будем считать ошибка, устранена. Отражение в геопродукте Apple происходит в соответствии с законодательством Российской Федерации», — цитирует Пискарева ФАН.

По его словам, переговоры об исправлении ошибки в «Погоде» велись с весны текущего года, но затянулись из-за того, что российское представительство Apple выполняет лишь «техническую» функцию.

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«Офис здесь у них больше технический. Переговоры они осуществляли с руководством компании, и те посчитали, что наши недоумения обоснованы. И на сегодня мы наблюдаем, что нарушения устранены», — сообщил глава думского комитета.

Пискарев также подчеркнул, что его комитет будет тщательно следить за сервисами Apple, чтобы не допустить «возврата назад», когда Крым будет вновь отображаться некорректно. Однако, по словам депутата, он не видит в «ошибке» Apple политической подоплеки, так как компания является коммерческой организацией.

Решение компании Apple выполнить требования по отображению Крыма как части территории Российской Федерации прокомментировал председатель Комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в «Газету.Ru».

«Можно лишь приветствовать решение Apple привести в соответствии состояние своих картографических сервисов требованиям законодательства Российской Федерации.

Этим шагом компания продемонстрировала желание сохранить и развивать свои позиции на российском рынке.

Примечательно, что взаимопонимание было достигнуто без применения административных процедур в режиме открытого диалога между парламентом и представителями компании», — заявил Левин.

Государственная Дума обратила внимание на то, что крымские города в приложениях Apple подписаны как украинские в начале текущего года. Тогда комитетам по безопасности и противодействию коррупции и по информполитике, информационным технологиям и связи поручили разобраться в этом вопросе.

«В предустановленном в смартфонах производства корпорации Apple приложении «Карты» город Севастополь указан как украинская территория (скрин-копия прилагается), что недопустимо. На некоторых гаджетах корпорации Apple аналогично отображается город Симферополь», — говорилось в письменном поручении.

В апреле Василий Пискарев и Леонид Левин провели встречу с директором ООО «Эппл Рус» Виталием Морозько, по результатам которой была достигнута договоренность об устранении всех неточностей и приведение сервисов Apple в соответствие с Конституцией РФ.

В результате к маю 2019 года в «Картах» от Apple были исправлены все недочеты, и Крым стал отображаться как российская территория. У депутатов остались претензии к сервису «Погода», которые также были устранены к концу ноября.

Стоит отметить, что неопределенность в принадлежности Крыма наблюдалась и в сервисах Google. Так, летом прошлого года в Совете Федерации обратили внимание, что сервис Google Maps подписал Крымский мост сразу на двух языках — русском и украинском. Ближе к Тамани мост подписан по-русски, а с западной части — «Кримский Мiст».

В Совфеде заявили, что таким образом руководство Google «пытается усидеть на двух стульях», сохранив нормальные отношения и с Москвой, и с Киевом.

В начале 2019 года также стало известно о том, что для тех, кто заходил в Google Maps из России, полуостров Крым обозначался как регион РФ, а для пользователей из других стран — как спорная территория. В марте в Google исправили эту неточность.

«Мы исправили ошибку, из-за которой небольшая часть пользователей Google карт на устройствах с операционной системой iOS видела неверную информацию», — говорится в сообщении пресс-службы компании. В Google также добавили, что продолжат прилагать усилия для отображения реальных географических границ.