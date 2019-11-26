«Убить всех человеков»: как роботы калечат сотрудников Amazon

Компания Джеффа Безоса Amazon печально известна тяжелыми условиями труда на многочисленных складах компании, сотрудники которых собирают заказы покупателей и готовят их к отправке.

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Одной из главных проблем складов Amazon является их высокая травмоопасность. Как следует из отчета Reveal, на который ссылается портал Mashable, количество «серьезных» травм среди сотрудников Amazon вдвое выше принятого в индустрии стандарта — при допустимых четырех несчастных случаях на 100 работников этот уровень в компании достигает 9,6.

Однако показатель еще хуже на объектах, где используется труд роботов, изначально призванных повысить и объем производства, и безопасность сотрудников. Как оказалось, автоматизация не только не спасла работников Amazon от травм, но наоборот им поспособствовала.

Если верить отчету, склады Amazon в США, в которых используются роботы, обладают самыми скверными показателями по количеству несчастных случаев, повлекших вред здоровью. Так, например, среди них объект в Траутдейле, штат Орегон (26 серьезных травм на 100 человек), Кенте, штат Вашингтон (13 серьезных травм на 100 человек),а также склад в Трейси, штат Калифорния, в котором количество травм выросло почти в четыре раза после внедрения роботов пять лет назад (11,3).

При этом в самом Amazon говорят о том, что высокие показатели травм свидетельствуют лишь о том, что компания ответственно подходит к составлению соответствующих отчетов для регуляторов и предпочитает не скрывать реальные цифры, а заниматься проблемами безопасности своих сотрудников.

По словам сотрудников Amazon, работающих на складах, привлечение к работе роботов усложнило их жизнь, так как на объектах увеличились квоты продуктивности. Чтобы соответствовать новым нормам, сотрудникам приходится пренебрегать мерами безопасности.

По меньшей мере один раз робот стал непосредственной причиной травм сотрудников Amazon. В декабре 2018 года свыше 50 работников склада пострадали в результате инцидента с автоматом, который случайно проткнул баллон со спреем, предназначенным для отпугивания медведей. 24 пострадавших были отправлены в близлежащие больницы с симптомом затрудненного дыхания.

Изначально сообщалось, что инцидент был спровоцирован самопроизвольным разрывом баллона с репеллентом из-за падения, однако полиция установила, что причиной утечки спрея стал прокол — его сделал один из роботов, работающих на складе.

В состав медвежьего репеллента входит капсицин — это алколоид, содержащийся в различных видах стручкового перца. Он также является активным компонентом перцовых баллончиков. Вдохнувшие спрей с капсицином сотрудники Amazon жаловались на резь в глазах, жжение в горле и затрудненное дыхание.

Впрочем, проблемы с безопасностью существуют не только на складах Amazon. В ноябре текущего года в зарубежной прессе появились сообщения, что Гигафабрика Tesla в Неваде, принадлежащая миллиардеру Илону Маску, скрывает несчастные случаи на производстве от органов власти. Сообщается, что сотрудникам завода приходится сталкиваться с плохими условиями труда, которые часто приводят к опасным инцидентам.

По данным службы спасения 911 и Управления по охране труда США, травмы на невадской гигафабрике являются обычным делом — «по меньшей мере трижды в месяц».

Однако, как подчеркивает USA Today, компания скрывает некоторые несчастные случаи, чтобы не привлекать к себе повышенное внимание.