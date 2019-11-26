Провал на презентации: почему разбилось окно в пикапе Маска

В конце прошлой недели миллиардер Илон Маск презентовал электропикап от Tesla, получивший название Cybertruck. Одним из преимуществ «кибертрака» стала его устойчивость к внешним повреждениям, что Маск решил наглядно продемонстрировать публике. Сначала главный дизайнер компании Франц фон Хольцхаузен бил кувалдой по двери автомобиля, а потом запустил металлическим шаром прямо в водительское окно, которое неожиданно разбилось.

На видео с презентации можно услышать, как миллиардер тихо выругался, а затем пообещал, что обязательно исправит этот недочет. При этом он рассказал, как накануне презентации кидали в окно и гаечные ключи, и даже кухонную раковину, но стекло осталось целым.

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«Я не понимаю, почему оно разбилось», — прокомментировал Маск.

На следующий день генеральный директор Tesla опубликовал в своем Twitter-аккаунте видео с доказательством, что ранее стекло действительно не билось при ударе. В ролике все тот же Хольцхаузен бросает такой же шар, который отскакивает от окна, не причиняя ему вреда.

Franz throws steel ball at Cybertruck window right before launch. Guess we have some improvements to make before production haha. pic.twitter.com/eB0o4tlPoz — Elon Musk (@elonmusk) November 23, 2019

Позднее Маск объяснил вероятную причину того, почему стекло разбилось на презентации. Один из пользователей Twitter по имени Род Адиб написал миллиардеру: «Я знаю, почему окно треснуло. Ничего страшного, Илон. Но вам следовало сначала бросить шар в окно, а уже потом бить дверь кувалдой».

Yup. Sledgehammer impact on door cracked base of glass, which is why steel ball didn't bounce off. Should have done steel ball on window, *then* sledgehammer the door. Next time … — Elon Musk (@elonmusk) November 25, 2019

«Ага. Удар кувалдой по двери повредил структуру стекла, поэтому шар не отскочил. Надо было сначала кинуть металлический шар в окно, а потом — кувалдой по двери. В следующий раз...», — ответил Адибу Маск.

Впрочем, не только разбитое стекло привлекло внимание тех, кто присутствовал на презентации или следил за ней в режиме онлайн. Многие пользователи соцсетей не преминули отметить, что Cybertruck, возможно, и является хорошим бронированным электромобилем, но его внешний вид многих пугает.

«Cybertruck обладает, возможно, самыми впечатляющими характеристиками для пикапа, но эта машина — самое уродское, что я когда-либо видел. Я одновременно хочу его и не хочу», — пишет пользователь @GagePriceGaw.

Однако опасения насчет неказистого дизайна «кибертрака» разбились о впечатляющие цифры предзаказов — Илон Маск заявил, что уже 200 тысяч человек оставили заявку на покупку пикапа, выпуск которого назначен на 2021 год. При этом миллиардер подчеркнул, что Tesla не использовала дополнительную рекламу, кроме как на официальной презентации.

Зарубежная пресса отнеслась к этим цифрам скептически. Как отмечает CNBC, чтобы сделать предзаказ на Cybertruck, необходимо заплатить лишь $100, что существенно меньше тех сумм, которые требуются для предзаказа других моделей Tesla — например, в марте 2016 года за Model 3 надо было выложить $1000, а за Model Y уже $2500. Таким образом, тяжело предугадать, сколько именно из этих 200 тысяч человек действительно получат свой Cybertruck, а сколько просто расстанутся со своей сотней долларов, поменяв свое мнение о пикапе за грядущих два года.

Если внимательно следить за Twitter-аккаунтом Илона Маска, то можно заметить, что он мечтал о пикапе Tesla еще с 2012 года. В 2013 году он заявил Business Insider, что действительно выпустит такой автомобиль.

В 2017 году изобретатель пообещал, что электропикап будет готов в течение года, но, зная о способностях Маска игнорировать все дедлайны, никто не воспринял его всерьез. Год назад он объявил о том, что Cybertruck получит «футуристичный киберпанк-дизайн в стиле «Бегущего по лезвию», и что ему плевать, если внешний вид пикапа кому-то не понравится. Тогда же он признался, что электропикап — его самый любимый проект в Tesla.

Вскоре после презентации Маск также предположил, что в долгосрочной перспективе Tesla может выпустить другую, уменьшенную версию Cybertruck. Однако выпуск мини-траков очевидно будет зависеть от продаж оригинальной модели, которые пока не представляется возможным предсказать.