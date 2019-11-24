У богатых свои причуды: на что тратит деньги Билл Гейтс

Состояние сооснователя Microsoft Билла Гейтса было оценено в $110 млрд, что сделало его богатейшим человеком мира. Этот титул он отнял у своего ближайшего преследователя, главы Amazon Джеффа Безоса, который потерял часть своего богатства после развода с супругой Маккензи.

Гейтс, Безос, а также французский бизнесмен Бернар Арно, президент группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy, являются единственными людьми на планете, чье состояние превышает $100 млрд.

При этом Билл Гейтс и его жена Мелинда отдают огромное количество средств на благотворительность. Гейтс также является одним из инициаторов кампании «Клятва дарения», присоединившись к которой самые богатые люди в мире обязуются потратить большую часть своих денег на филантропию.

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Впрочем, это не означает, что сооснователь одной из крупнейших IT-компаний ведет аскетичный образ жизни. Более того, у него есть несколько крупных поместий, частный самолет и коллекция люксовых автомобилей, сообщает Business Insider.

Одним из самых известных домов Билла Гейтса является поместье Xanadu 2.0 в городе Медина, штат Вашингтон. Он купил этот участок в 1988 году за $2 млн. На строительство огромного дома общей площадью 6100 квадратных метров потребовалось семь лет и $63 млн. На текущий момент Xanadu 2.0 оценивается в $125 млн.

close Недвижимость Билла Гейтса в Медине, штат Вашингтон Недвижимость Билла Гейтса в Медине, штат Вашингтон Wikimedia Commons

Разумеется, дом сооснователя Microsoft весьма технологичен. Известно, что внутри установлено большое количество дисплеев стоимостью $80 тыс., которые могут показывать фотографии или картины, или любое другое изображение. Однако, Гейтс также является владельцем некоторых настоящих произведений искусства — например, картины художника Уинслоу Хомера, которая была куплена в 1988 году за $36 млн.

Есть в Xanadu 2.0 и отдельное здание с бассейном, а также целая батутная комната для детей. Кроме того, внутри поместья есть библиотека, в которой хранится древний манускрипт за авторством Леонардо да Винчи, датируемый XVI веком. Он был куплен Гейтсом в 1994 году за $30 млн.

Также в поместье Билла Гейтса есть небольшой театр на 20 гостей, шесть кухонь, 24 ванных комнаты и гараж на 23 машины.

Дело в том, что Гейтс является коллекционером люксовых машин. Так, вскоре после создания Microsoft он приобрел спортивный автомобиль Porsche 911. Кроме того, он владеет моделью Porsche 959.

Есть у Гейтса и личный самолет Bombardier BD-700 Global Express стоимость в $40 млн, вмещающий в себя 19 пассажиров, так что летает IT-магнат с комфортом.

Помимо недвижимости в Вашингтоне самый богатый человек Земли также владеет загородным ранчо в Веллингтоне, штат Флорида общей площадью 1195 квадратных метров. Сообщается, что Гейтс потратил около $27 млн, чтобы скупить там целый ряд домов.

close Недвижимость Билла Гейтса в Веллингтоне, штат Флорида Недвижимость Билла Гейтса в Веллингтоне, штат Флорида Google Maps

Известно, что в этом районе привлекает спортсменов, занимающихся конным спортом. Дочь Гейтса Дженнифер активно занимается верховой ездой, поэтому отец купил это ранчо, чтобы поддержать ее хобби.

Также Билл Гейтс владеет еще двумя ранчо — в Калифорнии и Вайоминге. Одно из них даже включает в себя собственный гоночный трек.

Однако, на этом инвестиции экс-главы Microsoft в недвижимость не заканчиваются.

Он, точнее его личная инвестиционная фирма Cascade Investment, предположительно владеет половиной всех отелей сети Four Season в мире.

Кроме того, Гейтс — совладелец отеля Ritz-Carlton в Сан-Франциско.

Тем не менее, все эти приобретения — лишь капля в море богатства Билла Гейтса. Известно, что он и его супруга Мелинда Гейтс были названы самыми щедрыми филантропами Америки — в общей сложности они потратили на благотворительность около $36 млрд.

Большая часть средств семьи Гейтсов уходит на медицинские проекты — они отдали около $2 млрд на борьбу с малярией, свыше $50 млн на борьбу с Эболой, а также около $38 млн на разработку дешевой вакцины от полиомиелита.

Также благотворительный фонд Гейтсов пожертвовал по меньшей мене $2,5 млрд Глобальному альянсу по вакцинам и иммунизации (GAVI), целью которого заявлено увеличение доступности детской вакцинации в бедных странах.