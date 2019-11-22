На лицо ужасный: как выглядит электропикап Илона Маска

Генеральный директор Tesla Илон Маск представил первый электропикап компании, также известный как Cybertruck. Автомобиль будет представлен в трех версиях в зависимости от расстояния, проходимого на одном заряде — 250, 300 или 500 миль. Стоимость «кибератрака» будет начинаться от $39,9 тыс. (около 2,5 млн руб.). Предзаказ на футуристичный автомобиль уже открыт, но первые поставки начнутся не раньше 2021 года.

The #Cybertruck, Tesla's all-new electric pickup truck, is here, and it can take a sledgehammer to the door while nary a dent. The all-electric pickup will offer up to 500 miles of range and start at ,000. https://t.co/7a8YBicIkC — WIRED (@WIRED) November 22, 2019

Одним из преимуществ Cybertruck является его устойчивость к внешним повреждениям, так как пикап является бронированным. Маск, будучи известным шоуменом, решил устроить представление и заставил главного дизайнера Tesla Франца фон Хольцхаузена несколько раз ударить по двери электрокара кувалдой. По словам главы Tesla, двери Cybertruck в теории пуленепробиваемы.

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Стекла нового автомобиля тоже являются усиленными и не бьются, заявил Маск. Для демонстрации этого Хольцхаузен взял в руку железный шар и прицельно кинул в окно, которое неожиданно разбилось.

На видео с презентации можно услышать, как миллиардер тихонько выругался, а затем пообещал, что обязательно исправит этот недочет.

Если внимательно следить за Twitter-аккаунтом Илона Маска, то можно заметить, что он мечтал о пикапе Tesla еще с 2012 года. В 2013 году он заявил Business Insider, что действительно выпустит такой автомобиль.

В 2017 году он пообещал, что электропикап будет готов в течение года, но, зная о способностях Маска игнорировать все дедлайны, никто не воспринял его всерьез. Год назад он объявил о том, что Cybertruck получит «футуристичный киберпанк-дизайн в стиле «Бегущего по лезвию», и что ему плевать, если внешний вид пикапа кому-то не понравится.

Тогда же он сказал, что электропикап — его самый любимый проект в Tesla.

Можно сказать, что слова Маска были пророческими — после презентации Cybertruck социальные сети буквально взорвались шутками насчет внешнего вида автомобиля. «Это плод любви «ДеЛориана» и «Эль Камино»», — иронизирует один из пользователей.

When a DeLorean and an El Camino love each other very much... #Cybertruck pic.twitter.com/ZWO3N6gpBA — Nicholas Edmonds (@Topl_NickE) November 22, 2019

Другим юзерам дизайн Cybertruck напомнил Бэтмобиль и машину героя Дэвида Хассельхофа из культового сериала «Рыцарь дорог». Кому-то на ум неожиданно пришла компьютерная Лара Крофт — видимо, из-за схожего «полигонального» внешнего вида.

Кое-кто даже решил, что Cybertruck выглядит так неказисто, потому что его проект нарисовал сам Илон Маск в программе Paint.

«Cybertruck обладает, возможно, самыми впечатляющими характеристиками для пикапа, но эта машина — самое уродское, что я когда-либо видел. Я одновременно хочу его и не хочу», — пишет пользователь @GagePriceGaw.

Как рассказала «Би-би-си» эксперт авторесурса Edmunds Джессика Калдвелл,

есть вероятность, что потенциальные покупатели не смогут разглядеть потенциал Cybertruck из-за его внешнего вида, который может многих отпугнуть.

Дизайн Cybertruck действительно очень вызывающий и своеобразный, поэтому будет ли на него спрос — это большой вопрос, считает директор аналитического департамента ИК «Фридом Финанс» Вадим Меркулов. По его словам, эта презентация не повлияет на котировки Tesla, поскольку производство начнется только в 2021 году. По причине долгосрочного производства и непонятного спроса рынок никак не будет включать в цену текущую презентацию.

«Однако вышла более глобальная новость — компания Panasonic объявила о том, что не будет поставлять батареи для Гигафабрики Tesla в Китае. Строительство завода планируют закончить в этом году, что повлияет на производство в моменте, так как нужно создать логистическую цепочку из США, куда поставляются эти батареи от Panasonic. Безусловно, компании по производству электрокаров придется найти поставщика в Китае, иначе операционные расходы сильно увеличатся, но так как для крупного производства найти поставщика будет сложно, на первое время компания будет возить батареи из США. На данный момент акции Tesla переоценены, поскольку компания не сможет поддерживать маржинальность на уровне результатов третьего квартала как минимум из-за вышеописанной проблемы. Целевой таргет — $247 за акцию до конца июня 2020 года», — заявил собеседник «Газеты.Ru».