Потеснить иностранцев: в смартфоны зашьют российский софт

Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон, запрещающий продажу смартфонов, компьютеров, смарт-телевизоров и других гаджетов, признанных «технически сложными», если на них отсутствует предустановленное российское программное обеспечение. Об этом говорится на официальном сайте нижней палаты парламента.

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Авторами инициативы являются депутаты Сергей Жигарев, Владимир Гутенев, Олег Николаев, Александр Ющенко, Сергей Чиндяскин и Алексей Канаев. Как следует из текста законопроекта, соответствующие изменения будут внесены в закон «О защите прав потребителей».

Он будет дополнен следующим положением: «При продаже отдельных видов технически сложных товаров с предварительно установленными программами для электронных вычислительных машин потребителю обеспечивается возможность использования предварительно установленных российских программ для электронных вычислительных машин».

В пояснительной записке указывается на то, что этот закон призван облегчить жизнь россиян, которым при покупке новой электроники не придется искать и скачивать программное обеспечение, ориентированное на русскоязычных пользователей — такое ПО будет предустановлено на гаджеты еще до поступления в магазин. По мнению авторов законопроекта, предустановленный российский софт «повышает ценность товара для потребителя».

Кроме того, по задумке, новый законопроект будет также способствовать продвижению российских программ на рынке информационных технологий.

Как следует из официального отзыва правительства на этот законопроект, оно займется определением перечня отдельных видов товаров, которые подпадут под действие этого закона,а также порядком составления и ведения списка российских программ и порядком их предустановки.

Закон должен вступить в силу 1 июля 2020 года. В случае его нарушения предусмотрено наказание для физических лиц в виде штрафа от 100 тыс. руб. до 500 тыс. руб. и от 500 тыс. руб. до 1 млн руб. для юридических лиц.

На текущий момент неизвестно, какие именно устройства подпадут под новый закон, а также как выглядит список программного обеспечения, одобренного для предустановки.

Ранее эту инициативу прокомментировал президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов на саммите БРИКС, который прошел в Бразилии. Один из участников пресс-конференции поинтересовался, как глава государства относится к законопроектам, направленным на регулирование сферы IT — например, законам об ограничении владения иностранцами значимыми информресурсами и предустановке отечественного ПО

«Я прекрасно отдаю себе отчет, и мы с коллегами говорили неоднократно в правительстве на этот счет — конечно, нам нужно найти баланс между интересами безопасности и интересами развития рынка.

IT-рынок устроен таким образом, что мы заинтересованы в притоке и в сохранении иностранных инвестиций, иностранных технологий. Мы заинтересованы в том, чтобы создавать наилучшие условия для развития этого сектора экономики в России, чрезвычайно важного для нас в целом», — заявил Путин, еще раз подчеркнув в конце своего выступления, что для успешного функционирования необходимо найти баланс между всеми составляющими системы.

Как в ноябре сообщил первый зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, депутат Сергей Боярский, предустановка российского программного обеспечения на гаджеты позволит уравнять в правах отечественных и иностранных разработчиков.

«Мы хотим предоставить всем равные условия. Если продукция завозится в виде какого-либо технического устройства, на котором предустановлено иностранное ПО, то будьте добры, предустановите и наше. В первую очередь, мы как комитет поддерживаем предустановку таких государственно-ориентированных сервисов, как «Налог.ру», «Госуслуги» и т. д.

Это необходимо, чтобы пользователю было удобно и в купленной на территории Российской Федерации продукции были не только иностранные сервисы, но и наши.

Мы не запрещаем установку иностранного ПО, но хотим, чтобы в равной доле было представлено наше», — сообщил Боярский в интервью Федеральному агентству новостей.