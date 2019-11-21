В западне: чем опасны Google и Facebook

Постоянная слежка за миллиардами людей со стороны интернет-гигантов, в частности Facebook и Google, угрожает правам человека, в том числе праву на свободу слова, говорится в докладе правозащитной организации Amnesty International.

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Интернет стал неотъемлемой частью современной жизни многих людей по всему миру. При этом компании из «Большой пятерки» — Apple, Amazon, Google, Microsoft и Facebook — имеют доминирующее влияние во многих технологических сферах.

Amnesty International утверждает, что Google и Facebook представляют наибольшую опасность, так как их деятельность угрожает правам человека.

В докладе указывается, что на долю Google приходится 90% всех поисковых запросов, в то время как сервисами Facebook ежедневно пользуется треть населения земного шара.

«Миллиарды людей не имеют выбора, кроме как посещать это публичное [онлайн-] пространство на тех условиях, которые диктуют Facebook и Google», — заявил генеральный секретарь Amnesty International Куми Найду.

По его словам, интернет-пользователи «на это не подписывались». Теперь, когда люди стали зависимыми от интернет-сервисов и мессенджеров, они оказались в ловушке.

«Мы в западне. Либо мы подчиняемся этой навязчивой слежке, когда наши данные превращаются в оружие для манипуляции нами, либо вовсе отказываемся от преимуществ цифрового мира», — считает генсек Amnesty International.

Согласно докладу правозащитной организации, проблема заключается в том, что техкомпании стали слишком большими, получив в свои руки огромное влияние. Но Amnesty не предлагает «разрушать» IT-гигантов — как это требуют все больше и больше политиков в Штатах. Организация считает, что в данной ситуации поможет смена бизнес-модели, чтобы компании не могли зарабатывать на рекламе, а значит собирать как можно больше личных данных пользователей.

Кроме того, Amnesty призвала мировые правительства разработать новые законы в сфере приватности персональной информации и ужесточить уже существующие.

Представитель Facebook в беседе с порталом The Verge не оценил доклад Amnesty International.

«Наша бизнес-модель позволяет организациям, в том числе Amnesty International, находить сторонников, собирать денежные средства и следовать своей миссии», — заявили в пресс-службе социальной сети.

Представитель Google заявил о том, что компания активно работает над тем, чтобы предоставить людям как можно больше контроля над их персональными данными.

«Мы понимаем, что люди доверяют нам свою информацию, и мы несем за нее ответственность. За последние полтора года мы существенно продвинулись в этом направлении, создав инструменты, которые позволяют пользователям контролировать свои данные», — говорится в заявлении Google без уточнения, что за инструменты компания имеет в виду.

Буквально накануне с критикой в адрес Facebook и Google выступил генеральный директор Apple Тим Кук. Он заявил о том, что не понимает «тренда», когда прогресс в технологиях, в частности, в развитии искусственного интеллекта (ИИ) невозможен без огромного количества персональных данных, которые IT-компаниям передают их пользователи. Глава Apple заявил о том, что миссия его компании заключается в улучшении качества жизни клиента при сохранении верности моральным принципам бренда, но не все в Долине придерживаются такого же мнения.

«Некоторые думают, что нельзя получить хороший ИИ, если не загружать в него тонну данных о личной жизни каждого человека в деталях. Мы такое не принимаем и считаем это плохой сделкой», — заявил глава компании.

Слова Кука относятся к тем техкомпаниям, чья бизнес-модель предусматривает сбор личных данных с целью их последующей перепродажи маркетологам для настройки таргетированной рекламы либо для развития собственных технологий. Такая бизнес-модель принята большинством современных крупных IT-компания, в том числе Google и Facebook.