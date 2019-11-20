«Плохая сделка»: глава Apple осудил социальные сети

Данные вместо оружия

Генеральный директор Apple Тим Кук выступил на конференции Dreamforce, в рамках которой не упустил своего шанса поддеть конкурентов из Кремниевой долины, в частности Google и Facebook. Разумеется, как и всегда, Кук дипломатично не стал называть брендов и имен, но адресаты его послания были понятны интуитивно.

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По словам Кука, ему неприемлема идея о том, что прогресс в технологиях, в частности, в развитии искусственного интеллекта (ИИ) невозможен без огромного количества персональных данных, которые IT-компаниям передают их пользователи. Генеральный директор Apple заявил о том, что миссия его компании заключается в улучшении качества жизни клиента при сохранении верности моральным принципам бренда, но не все в Долине придерживаются такого же мнения.

«Некоторые думают, что нельзя получить хороший ИИ, если не загружать в него тонну данных о личной жизни каждого человека в деталях. Мы такое не принимаем и считаем это плохой сделкой», — заявил глава компании.

Слова Кука относятся к тем техкомпаниям, чья бизнес-модель предусматривает сбор личных данных с целью их последующей перепродажи маркетологам для настройки таргетированной рекламы либо для развития собственных технологий. Такая бизнес-модель принята большинством современных крупных социальных сетей. Apple, напротив, делает ставку на продажу товаров и услуг, обещая своим клиентам исключительную приватность.

Ранее Тим Кук уже выражал свое презрение компаниям, которые зарабатывают на персональных данных пользователей. В октябре прошлого года он выступил на конференции ЕС в Брюсселе, заявив о том, что в современном мире личные данные «военизируются» и используются против пользователей в качестве оружия.

«Каждый день принимаются сотни решений, а миллиарды долларов переходят из рук в руки лишь на основе наших лайков и дизлайков, наших друзей и родственников, наших отношений и бесед. Наших желаний, страхов, надежд и мечтаний. Эти фрагменты информации, каждый из которых безвреден по отдельности, тщательно собираются, обобщаются, продаются и покупаются», — заявил Тим Кук.

Он добавил, что бизнес, который строится на продаже рекламных объявлений, превратился в «индустриальный комплекс данных».

«Не нужно приукрашивать последствия. Это настоящая слежка. А полученная информация служит лишь для того, чтобы обогащать компании, которые ее собирают. Нам должно быть неприятно от этого. Это должно нас беспокоить», — сообщил глава Apple.

Впрочем, руководство Facebook и Google защищает свою бизнес-модель, подкрепляя это словами о том, что продажа объявлений и рекламы позволяет делать свои сервисы бесплатными, а значит доступными для всех слоев населения. Apple, напротив, продает свои гаджеты с системой повышенной защиты по высоким ценам, превращая приватность в люксовый товар.

«Чувствую его присутствие»

В рамках конференции глава Apple также дал интервью главе компании Salesforce Марку Бениоффу, в котором рассказал о своих близких отношениях с сооснователем компании Стивом Джобсом. Мероприятие Dreamforce проходило в центре современного искусства Yerba Buena Center, в котором Джобс ранее презентовал несколько продуктов Apple. Вспоминая об этом, Кук сказал, что чувствует присутствие Джобса каждый раз, когда посещает это место.

Также гендиректор Apple заявил о том, что скучает по дружбе с ним.

«Я вспоминаю те простые вещи, которые он делал. Каждый день он уходил с работы раньше меня, но всегда перед этим заходил ко мне и делился впечатлениями от своего дня. Вот такие простые вещи, например, его дружбу, я храню в свей памяти. Я помню, как он много раз репетировал на сцене перед выступлением и отклонялся от сценария, заставляя людей смеяться в только ему свойственной манере», — рассказал Кук.

Кроме того, он пояснил, как Apple принимает решение о том, стоит ли заходить на новый рынок. По словам генерального директора, его компания никогда не ставила своей целью быть первой. Ее цель — быть лучшей. Из-за этого Apple все еще верна своему слогану «Think Different» [рус. «Думай иначе»].

«Девиз «Думай иначе» все еще очень сильно влияет на Apple. Мы не хотим играть в ту игру, которая существует десятилетиями или веками, нам нужна новая игра», — считает руководитель компании.