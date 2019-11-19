«Не терпится рассказать»: новая Half-Life выйдет в 2020 году

Аликс перехватила лидерство

Преданные фанаты вселенной Half-Life ждут продолжения истории с 2007 года, когда состоялся релиз Half-Life 2: Episode 2. Сюжет завершился мощным клиффхэнгером, когда Альянс одержал победу, оставив главного героя Гордона Фримена и его напарницу Аликс Вэнс в весьма затруднительном положении.

С тех пор прошло 12 долгих лет, и, наконец, компания-разработчик франшизы Valve объявила о выпуске новой части Half-Life.

Соответствующий анонс был размещен в Twitter.

We're excited to unveil Half-Life: Alyx, our flagship VR game, this Thursday at 10am Pacific Time.



Can't wait to share it with all of you! pic.twitter.com/BupFCxSrTw — Valve (@valvesoftware) November 18, 2019

«Мы будем рады представить вам Half-Life: Alyx, нашу флагманскую VR-игру в этот четверг. Нам не терпится поделиться новостями со всеми вами!» — говорится в сообщении Valve.

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Как можно понять из названия, протагонистом новой игры потенциально станет не Фримен, а Аликс. Кроме того, если верить логотипу SteamVR, размещенному в анонсе, Half-Life: Alyx станет VR-эксклюзивом этого сервиса, а сыграть в нее смогут лишь владельцы устройств для виртуальной реальности.

По слухам, которые транслирует портал ArsTechnica, события Half-Life: Alyx развернутся до Half-Life 2, а значит будут приквелом к последней игре. Таким образом, продолжение главной истории пока так и останется тайной для всех.

Также есть непроверенная информация о том, что Half-Life: Alyx будет показана на церемонии The Game Awards 2019, которая состоится 13 декабря.

Ориентировочная дата выхода новой части франшизы — март 2020 года.

Других подробностей проекта пока нет, поэтому остается дождаться презентации Valve в четверг 21 ноября. Кстати, именно в этом день релизу Half-Life 2 в России и странах СНГ исполнится ровно 15 лет, так что дата выйдет со всех сторон исторической.

Проблемы с тройкой

Несмотря на то, что Half-Life является одной из самых популярных и признанных игр за всю историю, Valve так и не удалось закончить задуманную изначально трилогию. После Half-Life и Half-Life 2 компания выпустила Half-Life 2: Episode One и Half-Life 2: Episode Two, но так и не добралась до цифры три в названии проекта — фанаты не дождались ни обещанного третьего эпизода, ни полноценной третьей части.

После «второй халфы» Valve занялась другими франшизами, которые по мистической причине также были ограничены только сиквелами — например, Team Fortress 2, Portal 2, Left 4 Dead 2 и Dota 2.

По этой причине в интернете появился один из самых известных мемов в индустрии компьютерных игр — якобы гендиректор Valve Гейб Ньюэлл (так известный как «Габен») панически боится троек. Во время одного из своих онлайн-интервью на форуме Reddit два года назад у Ньюэлла спросили, когда стоит ждать Half-Life 3 или хотя бы Half-Life 2: Episode Three, на что глава Valve отреагировал так: «Никогда не произноси цифру «три»».

Впрочем, сам Ньюэлл регулярно подогревает слухи о том, что третья часть Half-Life, которая прольет свет на концовку Episode 2, все-таки когда-нибудь увидит свет. Летом текущего года во время презентации VR-шлема Valve Index он намекнул на то, что его компания готова двигаться дальше.

«Half-Life привела к Half-Life 2. Source привел к Source 2, а эксперименты с Team Fortress 2 помогли нам создать Dota 2. Artifact стал причиной появления Dota Underlords. Возможно, однажды цифра два приведет нас к следующему числу, сияющему где-то на горе», — заявил Гейб Ньюэлл.

По мере развития сервиса Steam, также принадлежащего Valve, релизы компании стали более редкими и нерегулярными. Несмотря на хорошие показатели Dota 2 и Team Fortress 2, которые являются популярными киберспортивными дисциплинами, одна из последних игр компании Artifact не снискала популярности ни у пользователей, ни у критиков.

В то же время настоящие фанаты Half-Life никогда не оставляли надежды, что продолжение все-таки выйдет, так что у Half-Life: Alyx уже есть готовая преданная аудитория, которая, по меньшей мере, заинтересуется анонсом. Впрочем, одним из главных препятствий для широкого распространения Alyx может стать ее заточенность под VR — все-таки шлемы виртуальной реальности пока еще достаточно дорогие и не являются must-have-аксессуаром для каждого геймера. Кроме того, фанаты серии могут и не оценить новую часть — за 15 лет в индустрии изменилось слишком многое, а дети, игравшие в HL2, уже обзавелись своими детьми.