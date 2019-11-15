Не парьтесь: Apple заблокировала приложения для вейперов

Компания Apple заявила об удалении 181 приложения, связанного с вейпингом, из App Store, сообщает CNBC. Разработчики больше не смогут загружать подобные программы в магазин приложений. Известно, что те приложения, которые уже скачаны и находятся на смартфонах пользователей, не будут заблокированы и продолжат работать.

Мотивом для такого радикального решения стали многочисленные сообщения о тысячах случаев легочной болезни и десятков смертей пользователей вейпов.

«Мы обновили наши правила размещения в App Store, чтобы указать на то, что использование таких приложений на платформе не разрешается. По состоянию на сегодняшний день эти приложения недоступны для скачивания», — говорится в пятничном заявлении Apple.

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Как следует из актуального доклада Центров по контролю и профилактике заболеваний США, 2172 человека пострадали и 42 человека погибли от загадочного синдрома, вызванного вейпами или электронными сигаретами.

Apple пытается отстраниться от приложений, связанных с вейпингом, с июня текущего года — тогда компания приостановила размещение новых программ, продвигающих использование приспособлений для альтернативного курения.

«Мы уделяем большое внимание тому, чтобы App Store стал надежным местом для загрузки приложений, особенно для молодежи. Мы постоянно оцениваем приложения и изучаем актуальные данные, чтобы определить риски для здоровья и благополучия пользователей», — заявили тогда в компании.

Массовые смерти вейперов от неизвестной причины начались летом 2019 года.

Наиболее распространенными симптомами стали кашель, боль в груди, нехватка кислорода, лихорадка, головная боль, потеря сознания, диарея, анорексия, потеря веса.

Бронхоскопия позволила установить, что это заболевание не является инфекционным. Рентгенограммы показали затемнение в нижней части легких, компьютерная томография — снижение воздушности легочных альвеол. Однако, лечение подобрать не удалось из-за неизвестной причины болезни.

В начале этой недели стало известно, что американские ученые обнаружили то вещество, которое может быть возможной причиной смерти любителей вейпов. Опасные последствия якобы вызывает ацетат витамина Е, маслянистое вещество, содержавшееся почти во всех образцах жидкостей для вейпов, которыми пользовались пострадавшие.

Он был обнаружен во всех пробах, полученных при бронхоскопии легких у пострадавших. Также он находился в большинстве образцов жидкостей, которыми те пользовались незадолго до появления симптомов.

Тем не менее, до сих пор не ясно, как именно витамин Е приводит к симптомам, от которых пострадали вейперы. Кроме того, отмечают исследователи, нельзя снимать со счетов и другие потенциально опасные вещества.

В начале ноября главный внештатный психиатр-нарколог минздрава Подмосковья Виталий Холдин рассказал о влиянии электронных сигарет на организм человека. По его словам, люди переходят на альтернативные способы курения из-за вредных свойств табака, но и электронные сигареты таят в себе опасность.

«При возникновении страха последствий человек переключается на различные электронные устройства, которые являются по сути ингаляторами, где нагревается и испаряется жидкость. За пар отвечают гликоль, глицерин и пропиленгликоль, а за приятные ощущения — ароматизаторы.

Но жидкости также содержат токсичные вещества, каждые из которых опасны по-своему.

Например, фенолы раздражают глаза, кожу и слизистые. Формальдегид вызывает рак, а свинец негативно влияет на нервную и сердечно-сосудистые системы. Что же касается системы нагревания табака, то она нагревает стик с пропиленгликолем и табаком до 240–350 °С. При нагревании табака все равно зафиксировано выделение потенциально канцерогенных веществ», — следует из информации с сайта минздрава Московской области.

По словам Холдина, все без исключения формы курения несут в себе вред для здоровья, а единственный способ себя защитить — бросить вредную привычку и переключиться на здоровый образ жизни.