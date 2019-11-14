С дешевыми ноутбуками нельзя преуспеть: как Apple унизил Google

Вице-президент Apple по маркетингу Фил Шиллер выступил с острой критикой ноутбуков Chromebook, принадлежащих Google. Эти устройства широко используются в американских школах, в том числе для проведения тестирований и контрольных работ.

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В рамках интервью порталу CNET у Шиллера спросили, почему устройства Apple проигрывают Chromebook по популярности в образовательной сфере.

Топ-менеджер «яблока» не стал стесняться в выражениях, заявив о том, что дети, которые используют Chromebook, «не добьются успеха».

«Дети, которым нравиться учиться, достигнут больших успехов. Нетрудно понять, почему детям неинтересно заниматься, когда они работают с технологиями, которые их не вдохновляют. Чтобы помочь детям достичь наилучших результатов, им надо предоставить передовые средства обучения.

Но Chromebook не отвечает этим требованиям. Если честно, Chromebook так распространены в школах, потому что это дешевые гаджеты для проведения тестов. Если вам нужны ноутбуки для тестов, то подойдут и дешевые. Но дети [использующие их] не добьются успеха», — заявил глава по маркетингу компании.

Таким образом, Шиллер непрозрачно намекнул, что к успеху в школе приводят более дорогие устройства Apple, с которыми приятно работать детям, но никак не дешевые Chromebook.

Позже Шиллер решил пояснить свои же слова, написав об этом в своем Twitter-аккаунте.

Every child has the ability to succeed — helping them to do that has always been our mission. In the full conversation with CNET, we discussed giving kids and teachers the content, curriculum and tools they need to learn, explore and grow. Not just to take a test. — Philip Schiller (@pschiller) November 13, 2019

«У каждого ребенка есть шанс добиться успеха, и наша миссия — помочь им. В полной версии беседы с CNET мы также обсуждали возможность предоставить учителям и детям необходимый контент и инструменты, чтобы учиться, исследовать и развиваться. А не только проходить тесты», — заявил вице-президент Apple, пытаясь смягчить свой первоначальный комментарий.

Однако, пользователей социальных сетей это не убедило и они выступили с критикой отношения Шиллера и Apple к более дешевым и доступным для всех слоев населения устройствам.

«Дети, которые не тратят тысячу долларов на наш компьютер, который не делает ничего сверх того, что может предложить Chromebook, не добьются успеха — это одно из самых тупых заявлений всех времен», — пишет пользователь @KrpanZach, дополнив свою публикацию хэштегом #ЭтоПростоГлупо [англ. #thatsjuststupid].

«Фейспалм от Фила. Он же должен понимать, что успех не зависит от того, насколько блестящий твой ноутбук», — соглашается @ambandla.

«Обычно очень весело насмехаться над элитарностью Apple, но эти комментарии Фила Шиллера о детях с Chromebook, которыми не добьются успеха, — что-то за гранью», — заявил юзер @chillmage.

Стоит отметить, что это уже не первый раз, когда Apple совершает нападки на Google.

В июле текущего года «яблоко» вторглось на территорию «умного» района, который проектирует сестринская компания Google под названием Sidewalk Labs, и установило там рекламный щит, высмеивающий проблемы с приватностью данных пользователей «корпорации добра».

Sidewalk Labs занимается улучшением городской инфраструктуры с помощью новых технологий. Одним из ее проектов является создание «умного» микрорайона в Торонто. Учитывая не самую лучшую репутацию Google в плане защиты приватности пользователей, этот проект был встречен местным населением со скептицизмом. Компания планирует установить специальные датчики на территории района вдоль набережной, чтобы фиксировать и анализировать передвижения и привычки людей, которые живут и пользуются инфраструктурой этого района. Apple не преминула воспользоваться таким шансом.

«Наше дело — не лезть в ваши дела», — гласит надпись на рекламном билборде Apple, который установлен в непосредственной близости от штаб-квартиры Sidewalk Labs.

Кроме того, в мае 2019 года стало известно о перепалке между старшим вице-президентом по программному обеспечению Apple Крейгом Федериги и генеральным директором Google Сундаром Пичаи. Последний написал колонку в New York Times, в которой раскритиковал компании, пытающиеся подавать приватность как люксовый товар, доступный лишь узким слоям населения. Несмотря на то, что глава Google не назвал компанию, которую он критикует, нетрудно догадаться, что речь идет именно об Apple, которая продает одни из самых дорогих смартфонов в мире.

На критику ответил Федериги, который, не называя имен, посоветовал заниматься защитой данных своих пользователей вместо того, чтобы писать статьи в газету.