Легенда из нулевых: зачем раскладушке от Motorola гибкий экран

Производитель мобильных телефонов Motorola представил обновленный вариант своей культовой раскладушки Razr V3, который получил название Razr. Основным отличием современного смартфона от своего родственника из нулевых является гибкий экран, который складывается посередине.

«Мы решили понять, чем гибкие экраны лучше для пользователей современных смартфонов. Для этого Motorola разработала и протестировала более 20 различных прототипов на начальных этапах исследований потребительских предпочтений.

Как оказалось, дизайн «раскладушки», который мы все знаем и любим — идеальное решение.

Он решает основную проблему владельцев смартфонов: как совместить компактность и большой экран, так необходимый пользователям», — говорится в пресс-релизе Motorola, поступившем в «Газету.Ru».

Реклама

Внешне Razr напоминает Razr V3 и даже имеет крупный выступ внизу корпуса, который, по словам разработчиков, был сделан специально для большего сходства со старой моделью. Внутри у Razr находится OLED-экран с диагональю 6,2 дюйма и разрешением 2142 на 876 пикселей. С внешней стороны установлен еще один экран, позволяющий просматривать уведомления даже в сложенном состоянии — его диагональ составляет 2,7 дюйма.

В смартфон установлен процессор Qualcomm Snapdragon 710. Оперативная память составляет 6 ГБ, а постоянная — 128 ГБ. Работает Razr на базе Android 9.

Релиз нового гаджета запланирован на 9 января 2020 года. При это его стоимость составит $1500 (около 96 тыс. руб. по текущему курсу).

Стоит отметить, что многие другие производители смартфонов уже использовали гибкий экран в своих устройствах. Однако, у них, как правило, смартфон в сложенном состоянии по размеру сопоставим с устройством в классическом форм-факторе, а в разложенном превращается в небольшой планшет. Motorola же первой из вендоров пошла в противоположном направлении — сложенный Motorola Razr помещается в небольшую ладонь, а разложенный напоминает стандартный гаджет, хотя и с несколько удлиненным корпусом.

Впрочем, есть как минимум несколько причин сомневаться в успешности Motorola Razr на рынке.

Прежде всего, это его стоимость. Несмотря на то, что она ниже той, что просят конкуренты за смартфоны с гибкими экранами, потребителям нужны действительно веские причины, чтобы отдать столько денег за новый телефон.

Такой причиной могла бы стать «начинка» Razr, но тут телефону особенно нечем похвастаться. Его процессор не самый производительный на рынке, а аккумулятор вмещает скромные 2510 мАч (для сравнения у iPhone 11 — 3110 мАч). Кроме того, на мобильном рынке огромное количество устройств с отличными тройными и четверными основными камерами, а у Razr она только одна, и та лишь на 16 Мп.

Также не стоит забывать, с какими проблемами столкнулись первопроходцы в сфере гибких гаджетов, например, южнокорейский гигант Samsung. Его Galaxy Fold по цене $1980 начал ломаться в руках обзорщиков задолго до поступления в продажу. Дело в том, что у складных гаджетов с гнущимися дисплеями есть ряд проблем, которым пока не нашлось достойного решения.

Одна из таких проблем — прогнозируемая недолговечность устройства.

При активном использовании дисплей будет складываться и раскладываться сотни раз в течение одного дня, поэтому возникает закономерный вопрос, насколько прочным является стекло, которое приходится постоянно сгибать.

Даже один битый пиксель на экране, который стоит свыше $1000, становится очень неприятной находкой. Еще более неприятно станет в тот момент, когда пиксели будут «отмирать» прямо по складке экрана. Кроме того, смартфон даже нельзя защитить чехлом, ведь новый форм-фактор не предусматривает его использование.

Однако, Motorola Razr очевидно найдет своего покупателя, вызвав у него одно из самых сильных чувств — чувство ностальгии. Кстати, специально для «олдфагов» в Razr спрятана пасхалка, позволяющая заменить главный экран на такой, какой раньше был на Razr V3. Кнопки, правда, будут виртуальными, а не механическими, но выглядит все равно эффектно.