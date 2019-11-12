«Раздражают общество»: в интернет предложили пускать по паспорту

В комитете Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи заявили о том, что готовы рассмотреть инициативу об обязательной регистрации граждан по паспортным данным при входе в интернет, но сначала предложили узнать мнение россиян на этот счет. Как рассказал «Газете.Ru» его глава Леонид Левин, «инициатива ассоциации не является свежей идеей».

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«При вынесении подобного рода предложений на общественное обсуждение надо учитывать, что в настоящее время доступ к сети Интернет для частных лиц уже предоставляется либо на основании договора оказания услуг, в котором прописываются паспортные данные абонента, либо на основании подтверждения номера мобильного телефона, как для стационарного, так и для мобильного устройства. Подобного рода непроработанные идеи создают негативную повестку вокруг тематики регулирования интернета и раздражают общество», — считает Левин.

Предложение о введении обязательной регистрации по паспорту при входе граждан России в интернет внес в Госдуму президент Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» Рахман Янсуков.

По задумке Янсукова, каждый пользователь будет предоставлять электронную копию документа, удостоверяющего личность, чтобы получить доступ к сети.

При этом за несовершеннолетних документы обязаны предъявлять их родители или опекун.

Эти правила должны распространяться не только на домашние персональные устройства, но и на беспроводной интернет в местах публичного пользования.

«Данная мера позволит персонифицировать каждое действие гражданина в сети интернет и, как следствие, предотвратить неправомерные действия, а в случае совершения таковых — незамедлительно установить виновного. Кроме того, предложенные инициативы помогут оградить несовершеннолетних, а также другие незащищенные категории граждан от негативного влияния сети интернет», — говорится в обращении Янсукова.

Вскоре после обсуждения предложения Янсукова в Думе журналисты обратились к пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову, чтобы узнать позицию Кремля по данному вопросу. На вопросы о том, не будет ли регистрация в интернете по паспорту проявлением цензуры и нарушением прав граждан, Песков оба раза ответил утвердительно.

«Конечно, станет [цензурой], конечно, нарушает [права]», — сказал официальный представитель Кремля.

Проблема анонимности в сети действительно стоит на повестке дня российских властей. В начале октября в Госдуму был внесен законопроект о блокировке пользователей электронной почты и мессенджеров, которые распространяют запрещенную в России информацию. Одним из автором этой инициативы является сенатор Андрей Клишас.

«Законопроектом на оператора будет возложена обязанность исключительно по блокировке передачи пользователем электронных сообщений и только на основании информации и соответствующего требования уполномоченного федерального органа исполнительной власти. Указанное изменение позволит не только более эффективно противодействовать угрозам, но и обеспечит соблюдение прав граждан, гарантированных конституцией», — объяснял Клишас.

Другой автор законопроекта сенатор Александр Башкин заявил о том, что эта инициатива «направлена на общемировую тенденцию — устранение анонимности в интернете», которая представляет собой серьезную опасность.

«Весь мир думает о том, как вывести правоотношения в интернете в такой же тип правоотношений, как в обычной жизни, без анонимности. Но я подчеркиваю, речь не идет об устранении конфиденциальности, о нарушении защиты тайны переписки», — заявил политик, указавший на то, что запрет на анонимные SIM-карты привел к тому, что «телефонный терроризм пошел на спад».

«Но на замену ему пришел почтовый терроризм. Десятки и сотни последних сообщений о минировании общественных учреждений в основном шли с почтовых адресов. Важная задача законопроекта — пресекать запрещенную информацию, расследовать совершенные преступления», — утверждал Башкин.

Впрочем, в Минкомсвязи этот законопроект не поддержали — об этом сообщил заместитель министра Алексей Волин.

«[Законопроект] нарушает принцип сетевой нейтральности, технически нереализуем, не поддерживаем», — заявил Волин.

Как передает «Интерфакс», профильный комитет Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи перенес рассмотрение этого законопроекта на весеннюю сессию, а пока он направлен в рассылку для получения отзывов от разных государственных структур.