«Мы умеем ждать»: как Роскомнадзор побеждает Google

Глава Роскомнадзора Александр Жаров объявил о том, что Google увеличила уровень фильтрации запрещенного в России контента в своей поисковой выдаче, доведя эти цифры до 80%. Об этом сообщает ТАСС.

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Кроме того, Жаров высказал надежду, что когда-нибудь IT-гигант сможет установить уровень фильтрации на 100%, иначе его снова будут ждать крупные штрафы.

«Надеюсь, этого не произойдет», — заявил руководитель надзорного органа.

При этом он заявил о том, что Роскомнадзор «умеет ждать», поэтому в ближайшем будущем новых санкций в отношении Google ждать не стоит.

«Газета.Ru» направила запрос в пресс-службу Google, но не смогла получить оперативный комментарий.

В сентябре Александр Жаров на форуме «Спектр-2019» в Сочи рассказал журналистам, что Google «принимает технические действия для того, чтобы улучшить выдачу» после того, как компания была оштрафована на 700 тыс. рублей.

Речь идет о штрафе, наложенном на Google в середине июля текущего года. Тогда Роскомнадзор заявил о том, что компания нарушила закон «Об информации», обязывающий поисковые системы убирать из выдачи ссылки на интернет-ресурсы, содержащие в себе информацию, запрещенную на территории Российской Федерации.

«Контрольным мероприятием зафиксировано, что Google производит выборочную фильтрацию поисковой выдачи — более трети ссылок из единого реестра запрещенной информации сохраняются в поиске», — заявили в пресс-службе Роскомнадзора.

Ведомство подчеркнуло, что представителям компании Google неоднократно разъяснялись данные требования закона.

Впервые о том, что надзорная служба готовится оштрафовать Google, сообщалось в конце октября 2018 года. В соответствии со ст. 15.8 федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» действующие на территории РФ операторы поисковых систем обязаны исключить из поисковой выдачи заблокированные в России интернет-ресурсы. Для того необходимо подключиться к ФГИС (Федеральная государственная информационная система, содержащая реестр запрещенных интернет-ресурсов).

За неисполнение этого закона для юридических лиц предусмотрена административная ответственность — штраф в размере от 500 до 700 тыс. руб. В итоге Google был оштрафован на обе эти суммы.

Как ранее заявлял заместитель руководителя Роскомнадзора Вадим Субботин, не исключено, что в будущем этот закон может быть ужесточен, чтобы виновным компаниям, многократно игнорирующим требования регулятора, могла грозить блокировка, а не только денежные штрафы.

«Действующий закон сейчас не предполагает блокировку, он предполагает административный штраф. Но вы понимаете, что если мы зайдем в тупик, то на законодательном уровне у нас есть все возможности, чтобы этот вопрос урегулировать. Если государство видит, что какая-то иностранная компания не соблюдает российское законодательство последовательно и системно, то государство вносит изменения в закон, и за неисполнение российских законов возможно более суровое наказание — такое как блокировка», — заявил Субботин.

«Мы же ведем речь о детской порнографии, суицидах, наркотиках, азартных играх, продаже алкоголя. Мы говорим об экстремизме и терроризме. Именно эта информация у нас запрещена. И именно ее мы хотим, чтобы Google фильтровал», — добавил замглавы Роскомнадзора.

Стоит отметить, что претензии Роскомнадзора к Google не ограничиваются фильтрацией запрещенного контента. В начале сентября надзорный орган обвинил компанию в распространении политической рекламы во время выборов, что запрещено законодательством РФ.

«В ходе мониторинга средств массовой коммуникации в единый день голосования установлены факты распространения в поисковой системе Google, в социальной сети Facebook и на видеохостинге Youtube политической рекламы. Данные действия можно рассматривать как вмешательство в суверенные дела России и воспрепятствование проведению демократических выборов в Российской Федерации», — говорится в пресс-релизе Роскомнадзора, поступившем в «Газету.Ru».

Как отметил пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский, факты нарушений со стороны Google и Facebook будут переданы в комиссию Государственной думы по расследованию иностранного вмешательства в дела России.