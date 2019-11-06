Кризис в онлайне: российский интернет назвали «несвободным»

Американская неправительственная организация Freedom House составила рейтинг стран Freedom on the Net 2019, опираясь на уровень свободы интернета в государстве. 65 стран, попавших в отчет, оценивали по проникновению интернета, случаям ограничения контента и нарушения прав пользователей.

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В итоге все станы были поделены на три группы — со свободным, частично свободным и несвободным интернетом.

Россия оказалась в последней категории, заняв 51 место из 65 возможных — между Казахстаном и Венесуэлой.

Последнее место среди стран с самым высоким уровнем контроля онлайн ожидаемо занял Китай.

По уровню свободы интернета Россия уступила таким странам, как Зимбабве, Камбоджа, Украина, Киргизия, Ангола и Армения. Если верить статистике Freedom House, то самой свободной страной мира оказалась Исландия. В тройку также вошли Эстония и Канада. США тоже оказались в категории «свободных», оказавшись на седьмой строчке рейтинга.

В отчете Freedom House говорится о том, что Россия была замечена во вмешательстве в выборы других стран, участвовала в масштабных кибератаках, распространяла дезинформацию, а также на протяжении многих лет использует продвинутое программное обеспечение для слежки онлайн — все эти факторы оказали влияние на место страны в общем рейтинге.

Несмотря на то, что Соединенные штаты попали в категорию «свободных» от интернет-цензуры стран, в отчете подчеркивается, что стране есть куда стремиться в этом направлении. В частности, в нем упоминается Иммиграционная и таможенная полиция США, которая заключила контракт с израильской компанией Cellebrite стоимостью в $30-35 млн. Деятельность Cellebrite заключается в создании инструментов, позволяющих взломать любое электронное устройство с целью получения информации.

Кроме того, сообщается, что многие другие государства направляют своих представителей в Штаты, чтобы «научиться, как правильно следить за социальными сетями».

Согласно данным рейтинга Freedom on the Net 2019, опубликованного Freedom House, уровень свободы всемирной паутины ухудшается девятый год подряд.

Также в отчете указывается на то, что в 40 из 65 стран существует государственная система слежки за социальными сетями и онлайн-платформами. Таким образом, 89% пользователей интернета, или 3 миллиарда человек, находятся под наблюдением в той или иной форме.

Freedom House подсчитала, что из 3,8 млрд пользователей интернета во всем мире 71% проживают в странах, где люди были заключены под стражу из-за публикаций политической, социальной или религиозной направленности в соцсетях. 65% пользователей живут в странах, где на людей нападали или убивали за их публикации онлайн.

46% от общего количества пользователей проживают на территории стран, где власти отключали интернет или мобильную связь по политическим причинам. Еще столько же процентов сталкивались с временной или постоянной блокировкой тех или иных соцсетей или онлайн-сервисов.

«Если раньше инструменты для шпионажа с использованием больших данных имелись только у самых могущественных разведывательных служб, то сегодня они становятся широкодоступными по всему миру. Достижения в области искусственного интеллекта способствуют быстрому развитию нерегулируемого рынка программ слежки за людьми через социальные сети. Даже в странах со значительным присутствием гарантий основных свобод уже есть сообщения о нарушениях», — пояснил глава отдела исследований в области технологий и демократии Freedom House Эйдриан Шабаз.

По словам Шабаза, будущее свободы интернета зависит от будущего регулирования социальных сетей.

«Поскольку в основном это — американские онлайн-платформы, то США должны взять на себя роль лидера в продвижении прозрачности и ответственности в цифровую эпоху. Это единственный способ предотвратить превращение интернета в троянского коня, используемого для тирании и репрессий», — заключил эксперт.